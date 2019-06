Mesures exceptionnelles sur les chantiers vaudois

La chaleur va encore monter d'un cran mercredi en Suisse, à la veille du pic attendu de canicule. SRF Meteo table sur des températures allant jusqu'à 38 degrés Celsius dans l'après-midi à Bâle et à Sion. L'agence MétéoSuisse prévoit, elle, 37 degrés.

Il fera jusqu'à 37 degrés à Zurich et à Coire. De nouveaux records pourraient tomber durant la journée. La température la plus élevée l'été dernier était de 36,2 degrés. Le record absolu a été enregistré le 11 août 2003 à Grono (GR), avec 41,5 degrés.

Alertes de niveau quatre

La Confédération a émis des alertes de niveau 4, sur un maximum de 4, pour des régions du Valais, du Tessin et de Bâle. Celui des autres régions de plaine se situe à 3. L'échelle des dangers va de 1 à 4, un avis de degré 4 signifiant un «danger maximum» pour les canicules.

Avec le réchauffement climatique, les scientifiques anticipent des vagues de chaleur deux à trois fois plus nombreuses d'ici au milieu du siècle.

Mesures exceptionnelles sur certains chantiers

Des mesures exceptionnelles sont prises sur les chantiers vaudois à cause de la canicule. Le travail pourra être arrêté entre 13h et 17h, indiquent mercredi la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) et le syndicat Unia.

Les deux partenaires ont décidé d'activer le Fonds santé et sécurité des travailleurs. La mesure permet aux entreprises actives sur des chantiers très exposés d'arrêter le travail entre 13h et 17h sans devoir supporter les jours de carence de l'assurance-chômage, précise le communiqué.

La FVE et Unia demandent en parallèle aux maîtres d'ouvrage d'autoriser l'activité sur leurs chantiers «aux heures les plus fraîches de la journée», soit tôt le matin, là où cela ne dérange pas le voisinage. Des recommandations sur l'hydratation suffisante et la protection de la peau des travailleurs sont également formulées par les deux partenaires sociaux

(ats/nxp)