Les journalistes, victimes de harcèlement sexuel

«On parlait de ton cul», «Tu t’es tapé qui pour avoir ce poste?» «T’as tes règles?» «T’es une vraie blonde, toi, hein?» «Approche ta bouche du micro et imagine que c’est ma grosse…». Voici un florilège de remarques auxquelles certaines femmes journalistes sont confrontées dans leur travail au quotidien.

Qu’il s’agisse de collègues, de supérieurs hiérarchiques ou d’intervenants extérieurs, hommes politiques, sportifs ou consultants en tout genre. Un sondage exclusif mené par la cellule enquête de Tamedia (éditeur notamment de ce journal) s’est penché sur la question du harcèlement sexuel dans les médias, avec pour toile de fond les mouvements comme #MeToo et le scandale en France de la Ligue du LOL. Et les résultats sont alarmants.

Cliquez sur l'infographier pour l'agrandir

Le sondage a été envoyé fin janvier à plus de 3400 personnes travaillant dans ce domaine. Sur les 458 femmes qui ont répondu à la question «Êtes-vous ou avez-vous été personnellement victime d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel pendant votre travail de journaliste?», 244 ont répondu oui, soit 53% des sondées. À titre de comparaison, la grande étude nationale sur le harcèlement sexuel en entreprise menée en 2008 par le Secrétariat à l’économie (SECO) donnait le chiffre de 28%. Une récente étude suisse d’Amnesty International parle de 33% de femmes harcelées sur leur lieu de travail.

Le sondage n’est certes pas représentatif. Les personnes qui se sentaient concernées y ont répondu davantage. Il s’appuie essentiellement sur les dires des sondés et, en raison du grand nombre de réponses anonymes, nous avons choisi de ne pas citer les entreprises concernées. Mais le nombre impressionnant de témoignages – qui rempliraient à eux seuls un livre de 220 pages! – est synonyme d’un profond malaise dans la branche.

La majorité des sondées parlent de harcèlements verbaux, à savoir des remarques salaces, des propos sexistes ou des blagues à caractère sexuel. Mais près de la moitié (105) ont aussi vécu des choses plus graves: des contacts corporels, des SMS agressifs, du matériel pornographique ou des collègues exhibitionnistes. Une minorité de journalistes hommes est également touchée, 11% des 297 participants, qui évoquent des remarques homophobes ou du harcèlement de la part de leurs collègues féminines.

Jeune et jolie stagiaire

Fait frappant, environ trois quarts des victimes qui donnent une date pour ces faits ont moins de 35 ans et sont en début de carrière. Dans la profession, aujourd’hui encore, le cliché de la petite stagiaire mignonne a la vie dure. Comme le confirme cette journaliste, une parmi toutes celles qui ont accepté de nous rencontrer et de témoigner. «On m’a dit: «Des jeunes et jolies stagiaires, ça court les rédactions. Il faut sortir du lot.» Des invitations à poser nue pour un collègue qui fait de la photo en privé, drague lourde et mains baladeuses, en tournage, dans les studios, à la photocopieuse. L’une d’elles parle d’un chef insistant. «Un jour, il m’a plaquée dans un couloir et embrassée de force. J’ai réussi à m’échapper.» Une autre évoque une soirée arrosée lors de laquelle un collègue a baissé son pantalon devant elle.

«Dans un contexte économique difficile, les stagiaires étaient des cibles parfaites. Tout le monde savait que la rédaction n’allait pas pouvoir les garder et elles taisaient les agissements déplacés dans l’espoir d’un contrat», se rappelle une journaliste. Une technicienne témoigne de son renvoi après une période d’essai, parce qu’elle n’adhérait pas aux remarques et gestes grossiers de ces collègues. «L’un d’eux m’a dit: «Tu comprends, une moto, il faut l’essayer avant de l’acheter.» Elle retrouve du travail dans une autre entreprise de média, mais l’ambiance n’est guère mieux: «Un jour, un collègue est sorti avec moi du box de montage et il a fait mine de remonter sa braguette devant tout le monde.»

Il arrive que les auteurs présumés de harcèlement verbal agissent en groupe, créant une ambiance délétère au sein même de la rédaction. Une ancienne stagiaire raconte: «À un apéro de Noël, un collègue dans l’open space me lance «Eh, baise-la, tu veux un verre?» les autres rigolent. Sa cheffe ajoute même: «Tu ne la connais pas et tu as déjà envie de te la faire.»

Rares sanctions

Sur les 204 femmes qui ont identifié les auteurs des propos ou actes, 85, soit 40%, citent le supérieur hiérarchique, chef de rubrique, rédacteur en chef, maître de stage. Certaines évoquent des promesses de travail plus intéressant, des promotions canapé. «Lors d’un souper d’entreprise, un directeur me remercie devant tout le monde pour mon travail mais souligne que je suis toujours fourrée dans le bureau de mon chef et qu’on ne sait pas ce que j’y fais.»

Le sondage démontre en outre que les remontées d’information ne fonctionnent pas. Si elles se confient à leurs proches, seulement quinze victimes ont dénoncé les faits à la police ou aux autorités de conciliation externes à l’entreprise. Pis, seuls treize des 244 journalistes affirment que l’incident a fait l’objet d’un suivi. L’agresseur a été mis en garde, rarement renvoyé ou déplacé à un autre poste. Le sondage ne révèle que deux cas qui ont connu des suites judiciaires. Mais le plus souvent les victimes ne savent pas vers qui se tourner. «J’en ai parlé à mon chef direct, qui m’a dit de confronter l’auteur, explique cette journaliste. Lui-même n’a rien fait pour me défendre. Une collègue qui était passée par là m’a déconseillé d’aller en parler à la rédaction en chef, qui de toute façon, selon elle, n’allait pas réagir.»

Traumatismes à long terme

Si les conséquences professionnelles et pénales pour les agresseurs présumés sont négligeables, certaines victimes parlent de traumatismes sur des mois, voire des années. Dégoût, peur, colère sont des termes qui reviennent dans la moitié des cas. «J’ai culpabilisé. Je n’ai longtemps pas mis de mots sur ce qui m’était arrivé.» Ou encore: «Je suis démotivée et surtout dégoûtée que les chefs et autres responsables ne réagissent pas. Comme si ce n’était pas grave, comme si c’était OK, comme si on exagérait.» Doute aussi, de ne pas avoir eu la bonne réaction, comme le résume cette femme: «Je me suis longtemps demandé si j’avais «créé» ce problème moi-même, en ne posant pas assez clairement mes limites auprès de cette personne. J’ai mis quelques années à avoir de nouveau des rapports «détendus» et «conviviaux» avec des supérieurs hiérarchiques hommes.» Dans certains cas, cette confiance n’est plus revenue, les femmes ont tout simplement quitté le métier. (TDG)