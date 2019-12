Manne européenne pour 23 chercheurs suisses

Le Conseil européen de la recherche (ERC) a une nouvelle fois attribué ses «Consolidator Grants», dotés de deux millions d'euros. Vingt-trois chercheurs en Suisse ont été retenus.

Au total, ce sont 600 millions d'euros qui sont distribués à 301 scientifiques dans 24 pays européens pour mener à bien des projets de recherche prometteurs. En Suisse, 15 lauréats et 7 lauréates ont été sélectionnés, indique un communiqué de l'ERC publié mardi.

L'Université de Zurich se taille la part du lion avec six de ces bourses, devant celle de Genève (5), l'EPFZ (4), l'Université de Bâle (3), l'EPFL (2), les universités de Neuchâtel et Lausanne (1) et le Friedrich Miescher Institut à Bâle (1). Ces fonds sont attribués dans le cadre du programme d'innovation «Horizon 2020». (ats/nxp)