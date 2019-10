Manifestation à Zurich contre l'offensive turque

Plusieurs milliers de personnes - des Kurdes et des sympathisants - ont manifesté samedi après-midi à Zurich contre l'offensive turque dans les zones kurdes du nord de la Syrie. Un rassemblement a également eu lieu à Bellinzone.

Placé sous le mot d'ordre «non à la guerre dans le nord et l'est de la Syrie», le cortège zurichois s'est ébranlé peu après 15h00 dans les rues de la vieille ville. Il était accompagné d'un concert de sifflets et de musique kurde.

Les manifestants ont scandé des slogans tels que «l'armée turque hors du Kurdistan», «Stop à la terreur» ou «Erdogan - terroriste» - prenant pour cible le président turc Recep Tayyip Erdogan. Aucun incident n'a été signalé, a indiqué la police zurichoise à Keystone-ATS.

Quelque 300 à 400 personnes ont également manifesté à Bellinzone, en scandant «Erdogan - assassin» et en réclamant la liberté pour le peuple kurde. Le cortège s'est déroulé sans incident. Le conseiller d'Etat socialiste Manuele Bertoli était présent. Vendredi soir, un millier de personnes avaient déjà manifesté à Berne et 200 à 250 sur la place des Nations à Genève. Les protestataires demandaient au conseiller fédéral Ignazio Cassis de prendre des sanctions contre Ankara. (ats/nxp)