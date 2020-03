Et si le magot de la BNS servait à panser les plaies du virus?

Plus l'épidémie progresse en Suisse, plus les appels à l'aide se font pressants. Durement frappés par les effets du coronavirus, les milieux touristiques exigent ainsi «un soutien immédiat» de la part des pouvoirs publics. Les réservations sont en chute libre, les chiffres d'affaires plongent, le manque de liquidités guette. Hôteliers et transporteurs demandent donc, entre autres, «la mise en place de prêts non bureaucratiques à taux zéro».

C'est pour répondre à ce type de demande urgente qu'Olivier Feller (PLR/VD)a déposé une interpellation ce jeudi au Conseil national. Son idée: qu'une partie du bénéfice de la Banque nationale (BNS) versé à la Confédération soit affectée «à la couverture des dépenses provoquées par le coronavirus».

Manne «extraordinaire»

Le conseiller national vaudois songe aux 2 milliards de francs additionnels promis à la Confédération et aux Cantons en vertu d'une convention signée le 28 février dernier. Une manne dégagée grâce au fait que, à fin 2019, le solde de la réserve de la BNS pour distributions futures excédait 40 milliards de francs après affectation du bénéfice.

Sur ces 2 milliards, deux tiers reviennent aux Cantons et un tiers - soit 666 millions de francs - à la Confédération. Olivier Feller suggère au Conseil fédéral de consacrer tout ou partie de ces 666 millions à l'objectif visé: soutenir ceux qui paient la note du Covid-19. «C'est un montant extraordinaire, à caractère conjoncturel, argumente le conseiller national vaudois. Le coronavirus provoque aussi une situation extraordinaire. La démarche me paraîtrait donc cohérente.»

Dépenses croissantes

L'élu PLR ne pense pas uniquement à l'économie privée, mais également aux collectivités publiques. «Elle doivent faire face à des dépenses exceptionnelles, ne serait-ce qu'en termes de coûts sanitaires. Et cela va continuer. La réflexion doit donc être large.» Selon lui, il s'agit «d'isoler des ressources financières, puis les utiliser sur la base de choix politiques».

Quant aux entreprises qui souffrent, à l'image des prestataires touristiques, Olivier Feller imagine que l'argent frais fourni par la BNS pourrait servir de caution bancaire. Au Conseil fédéral, peut-être, de s'y pencher.