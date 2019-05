Les Suisses ont toujours plus de vacances

L'an dernier, les Suisses ont effectué près de 7,9 milliards d'heures de travail. Sur cinq ans, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps a cependant diminué de 5 minutes. Les semaines de vacances ont continué d'augmenter à 5,2 semaines.

En 2018, les salariés à plein temps ont travaillé en moyenne 41 heures et 8 minutes par semaine. Ce sont les travailleurs dans l'agriculture qui ont accompli la charge la plus élevée avec 45 heures et 48 minutes par semaine. Suit la branche de l'hôtellerie et de la restauration avec 42 heures et 7 minutes, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Derrière la France et devant l'Allemagne

En comparaison internationale, la Suisse et l'Islande se placent en tête avec 42 heures et 30 minutes hebdomadaires pour des salariés à plein temps, selon la méthode de calcul légèrement différente pour les pays de l'UE/AELE. L'Allemagne comptabilise 39 heures et 54 minutes et la France 37 heures et 36 minutes, le résultat le plus bas du classement.

En considérant l’ensemble des actifs occupés, la Suisse (35 heures et 48 minutes) se situe toutefois parmi les pays dont les durées hebdomadaires effectives de travail sont les moins élevées en 2018, derrière la France (35 heures et 54 minutes) et devant l’Allemagne (34 heures et 48 minutes).

Cela s’explique par la forte proportion de personnes occupées à temps partiel, selon l'OFS. La durée la plus haute et la plus basse ont été enregistrées respectivement en Grèce (40 heures et 36 minutes) et aux Pays-Bas (31 heures et 36 minutes), la moyenne de l’UE s’établissant à 36 heures et 24 minutes.

Le nombre annuel de semaines de vacances a poursuivi sa progression. On est passé de 5,1 à 5,2 semaines par année entre 2013 et 2018, soit un gain de 0,3 jour. Les salariés âgés de 20 à 49 ans disposent de 4,9 semaines de vacances, contre 5,7 semaines pour les 50-64 ans. (ats/nxp)