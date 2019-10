Les Suisses gagneront une heure de sommeil

L'heure d'été prend fin dimanche: à 3 heures il faudra reculer les montres à 2 heures. L'abolition du changement d'heure est aujourd'hui en discussion au sein de l'Union européenne (UE) et dans les États voisins. La Suisse devra bientôt trancher elle aussi.

En Suisse, c'est l'Institut fédéral de métrologie (METAS) qui est chargé de diffuser l'heure légale. Metas exploite plusieurs horloges atomiques dans ses laboratoires, lui permettant de réaliser une mesure du temps d'une extrême exactitude.

En matière de changement d'heure, la Suisse a pris le parti de s'aligner sur ses voisins, par souci de ne pas devenir «un îlot temporel» au milieu de l'Europe. Elle applique donc l'alternance entre heure d'été et heure d'hiver depuis 1981, aux mêmes dates que les États de l'Europe centrale.

De nombreuses critiques

Le changement d'heure soulève chaque année des controverses. On lui prête des effets négatifs pour la santé, par exemple de mini-jet-lags dont pâtissent en particulier les enfants et les personnes âgées. Ses détracteurs citent aussi un nombre d'accidents de la circulation accru en raison de fatigue.

Les paysans sont également critiques, puisque les vaches donneraient moins de lait si elles sont traites plus tôt. Les bénéfices en matière d'énergie ne semblent pas non plus assez significatifs pour peser dans le débat.

Nouvelle donne en 2021?

À Strasbourg, le Parlement européen s'est prononcé fin mars en faveur d'une suppression du changement d'heure saisonnier dans l'Union européenne. Cette mesure, qui laisse à chaque pays le choix de rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été, devrait prendre effet à compter de 2021.

Le texte doit encore faire l'objet de négociations entre le Parlement et le Conseil représentant les États membres. S'il est définitivement adopté, les pays optant pour l'heure d'été ajusteraient une dernière fois leurs montres en mars 2021 et ceux optant pour l'heure d'hiver en octobre de la même année.

La Suisse suit l'évolution de la situation dans les pays voisins. Elle étudiera soigneusement la pertinence d'une éventuelle adaptation de l'heure officielle et son intérêt pour le pays. En attendant que la politique tranche sur la question, il y aura donc une fois encore un changement vers l'heure d'été le 29 mars prochain. (ats/nxp)