Les Romands regardent la TV plus de deux heures

Les Suisses romands ont regardé la télévision pendant 132 minutes par jour l'an dernier, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS). C'est en Suisse italienne que l'on passe en moyenne le plus de temps devant son petit écran (170 minutes). Les jeunes Suisses alémaniques en sont les moins friands avec 46 minutes par jour.

De manière générale, les Suisses regardent de moins en moins la télévision. Le recul est le plus marqué auprès des enfants et des jeunes personnes. Outre-Sarine, les moins de 29 ans la regardent pendant trois quarts d'heure (contre plus d'une heure en 2013). En Suisse romande, la consommation a baissé de 6 minutes alors qu'au Tessin elle a augmenté chez les moins de 14 ans, passant de 64 à 81 minutes.

70% de chaînes étrangères

Les téléspectateurs suisses consomment surtout des programmes étrangers. En Suisse romande, les chaînes des pays voisins totalisent 70% des parts de marché, contre 29% pour la SSR. En Suisse italienne, la proportion est la même, avec 29% pour la SSR et 69% pour les chaînes étrangères.

En Suisse alémanique, les habitudes sont quelque peu différentes, car les chaînes privées suisses y récoltent plus d'audience: 9% (32% pour la SSR et 59% pour les TV étrangères), alors que dans les régions latines leurs parts de marché se situent entre 1% et 2%. (ats/nxp)