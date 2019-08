Les recherches ont repris à Chamoson

Coulée de boue en Valais Les deux personnes emportées par une coulée de boue dans un véhicule dimanche à la suite d'intempéries en Valais n'ont probablement pas survécu. Plus...

Drame de Chamoson (VS) Une lave torrentielle a emporté une fillette et un Genevois. Malgré les importants moyens déployés, tous deux restent introuvables. Plus...