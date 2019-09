Les producteurs de lait manifestent contre Emmi

L'organisation de défense des paysans Uniterre a manifesté mardi à Emmen (LU) devant le siège d'Emmi. Elle dénonce les baisses de prix annoncées par le géant de l'industrie laitière et exige que le prix de 71 cts/kg du lait «vert» soit répercuté sur les producteurs.

Rappelant les revendications de cinq organisations de producteurs de lait, Uniterre demande que ce prix de référence soit valable dès le départ du lait depuis la ferme en ce qui concerne le lait destiné aux produits laitiers pour le marché suisse (segment A). La norme du «tapis vert» introduite cette année pour un lait durable devrait garantir une hausse du prix de 3 cts/kg aux producteurs, écrit Uniterre qui refuse la baisse des prix voulue par Emmi.

Autre revendication des producteurs, les livraisons pour les segments B (Union européenne) et C (hors-UE) doivent rester volontaires et sans incidence sur le volume du segment A. Ils exigent aussi que les contrats laitiers comprennent des dispositions claires en kilos sur les quantités attribuées aux segments du marché laitier pour au moins trois mois.

Enfin, les organisations de producteurs exigent de la Confédération que les primes à la transformation fromagère soient payées aux producteurs, comme l'exige la loi. Et d'ajouter qu'aucune production de lait ne sera réellement «durable» sans rémunération équitable des paysans. Une dizaine de producteurs de lait étaient présents mardi matin lors de l'action de protestation d'Uniterre. (ats/nxp)