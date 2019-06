Les parents travaillent moins, au péril de leur retraite

Les tentatives d’amélioration ont été tenues en échec

Sur le plan politique, cela fait des années que la question est sur le tapis. La socialiste Christiane Brunner avait tenté en vain d’abaisser le seuil d’entrée LPP pour les travailleurs à temps partiel en… 1993! Les quelques motions, postulats et autres questions ayant suivi au fil des années, presque toutes émises par le camp socialiste, n’ont guère eu davantage de succès. Mais avec l’augmentation constante du travail à temps partiel, et la retraite désormais en tête des préoccupations des Suisses, la pression augmente. En 2016, la Conférence suisse des délégué.e.s à l’égalité (CSDE) a publié une liste de recommandations pour prévenir les effets pervers du temps partiel, en particulier pour les mères. Outre une prise de conscience individuelle des personnes concernées, la CSDE enjoint aux entreprises de veiller à l’égalité salariale et de renforcer les modèles de travail flexible. Les caisses de pensions sont également invitées à fournir une information transparente, détaillée et compréhensible pour le commun des mortels. Les pouvoirs publics, à tous les niveaux, sont, quant à eux, encouragés à financer et à rendre plus abordables les structures d’accueil extrafamilial, «afin de réduire les incitations négatives à l’activité professionnelle des femmes».



Plus récemment, le Conseil fédéral a rappelé, en réponse à un postulat sur la question, que son projet Prévoyance vieillesse 2020 prévoyait initialement, entre autres, d’abaisser le seuil d’accès LPP de 21'330 à 14'040 francs par année. Le parlement avait rejeté la mesure mais en avait adopté plusieurs autres. Au final, le projet dans son ensemble a été définitivement balayé par le peuple suisse en 2017.