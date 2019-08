Les navettes autonomes débarquent en ville de Berne

Il ressemble à un bus dessiné par un enfant. À quelques pas de la célèbre piscine du Marzili – en contrebas du Palais fédéral – un petit véhicule rouge remonte doucement la rue. Sa particularité? Il circule de façon autonome, sans chauffeur. Depuis le 8 juillet, Berne accueille en effet l’un des projets pilotes validés par l’Office fédéral des routes (OFROU). L’objectif est de tester ce qui sera peut-être la mobilité de demain.

À peine monté à bord, on comprend facilement pourquoi ce minibus d’une capacité de huit places a été surnommé l’«escargot» par les habitants. Si sa vitesse de pointe est de 20 km/h, il ne dépasse pas les 14 km/h. Et avec ses 5,5 km/h de moyenne, il semble se traîner le long de la Matte, quartier touristique de Berne lové dans un méandre de l’Aar. Le bus développé par l’entreprise française EasyMile fonctionne depuis le 8 juillet et surprend encore les utilisateurs. «J’avais déjà emprunté la navette de Sion, je ne pouvais pas manquer celle de ma ville», raconte Bernhard, qui effectue son premier trajet.

Une manette de jeu vidéo

Car Berne n’est pas pionnière en conduite automatique. En Suisse, le premier essai pilote approuvé fut organisé par Swisscom et réalisé en 2015 à Zurich. Une voiture de tourisme équipée de capteurs a sillonné les rues de la ville durant une dizaine de jours. Depuis, d’autres tests ont été menés. Concernant les minibus, c’est en Valais que les projets sont les plus avancés. BestMile – entreprise basée à l’EPFL – équipe les véhicules de la ville de Sion depuis 2016. L’essai étant concluant, il a débouché sur de nouvelles navettes en 2017. La même année, la commune de Marly, dans le canton de Fribourg, s’y est également mise. Depuis 2018, des essais ont aussi lieu à Meyrin (GE), à Zoug et à Neuhausen am Rheinfall, dans le canton de Schaffhouse. Mais dans cette dernière localité, les essais sont suspendus après que le minibus a percuté la conductrice d’un vélo électrique en juin.

À Berne, la première impression qui se dégage à bord de l’«escargot», c’est le silence. La ventilation fait plus de bruit que le moteur électrique. Soudain, un piéton traverse et aussitôt le bus ralentit. Plus loin, c’est une voiture mal parquée qui l’empêche de poursuivre sa route. «Je vais devoir arrêter le pilote automatique et contourner l’obstacle moi-même», explique Immanuel. Ce dernier est l’un des douze «accompagnants» qui se relaient à bord du véhicule. Le bus a beau être autonome, un conducteur est là en permanence. Il doit être prêt à intervenir en cas de danger.

Immanuel sort alors une manette comparable à celle qu’on utilise dans les jeux vidéo, et pilote le minibus pendant quelques instants. À le voir, on dirait un jouet télécommandé. Au prochain arrêt, cinq nouvelles personnes montent à bord, dont deux touristes indiennes. «Comment? Ça marche tout seul? Mais c’est trop cool», lance l’une d’elles avant de faire des photos. Les six places assises étant prises, une personne doit se tenir debout. C’est à ce moment qu’un vélo frôle le bus. La réaction de l’«escargot» ne se fait pas attendre: freinage d’urgence. Et même à cette allure très réduite, les passagers sont bousculés et poussent un cri de surprise. «Oui, il freine assez fort, lorsqu’il sent un danger», commente Immanuel.

Pour l’OFROU, les tests tels que celui qui se déroule à Berne sont primordiaux. «Le constat que l’on retient des premières expériences, c’est qu’à l’heure actuelle, ces véhicules sont loin de pouvoir rouler seuls d’un point A à un point B, explique un porte-parole. Ils se comportent comme des élèves conducteurs lors de leurs premières courses; ils ne sont pas encore capables de tenir compte de la circulation routière et des nombreuses situations complexes.»

Mais cette nouvelle mobilité suscite des attentes. Derrière l’«escargot» de la Matte, on trouve Bernmobil, la compagnie de transport de la capitale, mais aussi EWB (à savoir les Services industriels) et la Ville de Berne. «C’est l’occasion de préparer la ville pour l’avenir, confiait récemment Ursula Wyss, conseillère municipale socialiste de Berne dans le «Bund». Nous voulons acquérir de l’expérience pratique pour savoir où et avec quelle fiabilité cette technologie peut être utilisée.» Migros espère également en tirer des enseignements. Dans un communiqué de presse, elle écrit que l’utilisation de véhicules autonomes pour sa logistique est tout à fait concevable.

Une expérience de deux ans

Reste qu’il faudra encore attendre avant de voir des véhicules autonomes parcourir les rues de Suisse. «L’autorisation de réaliser un essai pilote est accordée pour une durée limitée, qui est généralement de deux ans, explique encore l’OFROU. Les responsables de ces expérimentations doivent soumettre des rapports intermédiaires tous les six mois, ainsi qu’un rapport final dans l’année qui suit la fin de la phase d’essai.» Et de préciser: «On ne sait pas avec certitude à quelle vitesse et dans quelle direction la conduite automatisée va évoluer.»

D’ici là, l’«escargot» de la Matte aura usé ses roues, sur la vingtaine de minutes de trajet qui l’emmène sept fois par jour – du lundi au vendredi – du Marzili jusqu’à la mythique fosse aux ours.