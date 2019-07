Les femmes fument, boivent... Et les cancers les rattrapent

En matière de santé, les femmes deviennent des hommes comme les autres. Une étude française publiée mardi dernier montre que si l’incidence du cancer reste moins élevée chez les premières, elle augmente davantage que chez les seconds. Sur le long terme, les chiffres sont impressionnants. Entre 1990 et 2018, le risque de contracter une telle maladie a augmenté de 6% chez les Français et de 45% chez les Françaises. En Suisse, les experts sont méfiants face à l’ampleur du changement, mais on retrouve une évolution différenciée entre les sexes.

Selon les statistiques révélées par Santé publique France et l’Institut national du cancer, la hausse de l’incidence (tous cancers confondus, le calcul n’a pas la même base que celui des 6%) est de 0,1% par an pour les hommes ces vingt-huit dernières années, contre 1,1% pour les femmes. On constate surtout une augmentation des cancers du poumon chez les Françaises (+5,3% par an). Qu’en est-il en Suisse? «Entre 1991 et 2015, cette incidence a baissé en moyenne de 0,14% par année chez les hommes, contre une augmentation de 0,4% pour les femmes», relève Anita Feller, de l’Institut national pour l’épidémiologie et l’enregistrement du cancer (Nicer). L’évolution varie ensuite d’un cancer à l’autre. Il y a même des bonnes nouvelles: pour le cancer gastrique, on enregistre par exemple une baisse annuelle de 1,6% pour les femmes et de 2,4% pour les hommes.

Pourquoi une telle différence entre la France et la Suisse?

En France comme en Suisse, ces chiffres sont déduits de taux standardisés. Ils sont calculés de façon un peu différente mais permettent dans les deux cas d’exclure l’influence de l’accroissement de la population et de son vieillissement (lire encadré). «On se concentre alors davantage sur les dangers autres que l’âge, comme les comportements et modes de vie liés à la santé, la génétique, l’environnement…» résume Gautier Defossez, médecin épidémiologiste et coordonnateur de l’étude.

Pierre-Yves Dietrich, médecin responsable du Département d’oncologie aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), met en garde contre le fait qu’en Suisse comme en France, les données ne couvrent pas tout le territoire et sont extrapolées à partir de certaines régions. «On peut aussi imaginer qu’en trente ans, la qualité du recueil s’est améliorée.» Ajoutons que les dépistages sont plus fréquents et les diagnostics meilleurs. Ils peuvent également conduire à des surdiagnostics. «Nous réussissons en outre à maintenir en vie des personnes atteintes d’autres maladies sévères, comme l’hépatite ou certaines atteintes pulmonaires. Ces gens risquent finalement de développer un cancer», complète Solange Peters, cheffe du Service d'oncologie médicale au CHUV.

Si la situation semble moins grave en Suisse, la Lausannoise confirme que «l’augmentation différentielle entre hommes et femmes constatée dans l’étude française correspond aux observations faites en clinique». Comment expliquer cette évolution? «Beaucoup d’éléments doivent encore être étudiés. On ne peut pas exclure l’existence de facteurs génétiques et environnementaux, répond Gautier Defossez. Il faut surtout rappeler que le tabac et l’alcool sont de loin les principaux facteurs de risque.» Or, les femmes fument et boivent davantage que par le passé.

«Il y a une égalisation des risques et certains cancers deviennent plus fréquents chez les femmes parce que leur comportement a changé», confirme Pierre-Yves Dietrich. Outre le tabac et l’alcool, on peut mentionner l’alimentation déséquilibrée et l’abus de soleil. La tendance est surtout flagrante avec le cancer du poumon (voir infographie). Les femmes se sont mises à fumer dans la deuxième partie du siècle dernier. Et elles en paient le prix fort. Entre 1996 et 2015, le taux d’incidence de ce cancer a augmenté de 2,3% en moyenne par année chez les femmes en Suisse. Dans le même temps, il a baissé de 1,7% chez les hommes. Conséquence de cela, la mortalité évolue elle aussi à l’opposé.

Les cancers finissent par rattraper les femmes

Gautier Defossez parle ainsi de «tendance au rattrapage». Jusqu’où ira-t-elle? «Pour les cancers qui dépendent fortement du mode de vie, comme ceux du poumon, de la gorge, de la vessie et du foie, il n’y a malheureusement pas de raisons que les femmes ne rejoignent pas les hommes. Celles-ci ont en plus un fardeau supplémentaire, celui d’être touchées par le cancer du sein, si fréquent et potentiellement mortel, dans lequel la consommation d’alcool peut également jouer un rôle, avertit Solange Peters. À terme, nous risquons même de nous en sortir moins bien que les hommes.» Tout dépendra en fait de l’évolution des mœurs et les médecins insistent sur l’importance de la prévention.

Pour conclure par une note positive, le taux de mortalité lié au cancer, lui, diminue. Cette baisse est de 36% en moyenne chez les hommes, entre 1983 et 2012 en Suisse. Cela signifie qu’un homme a aujourd’hui un risque de mourir d’un cancer inférieur d’un tiers à celui d’un homme du même âge il y a trente ans. Contre un quart, ou 27%, pour les femmes. (TDG)