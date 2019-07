Les CFF sous pression après plusieurs retards

Pour certains pendulaires, juin a été un cauchemar. Jusqu’à 40% des trains circulant sur les axes principaux ne sont pas arrivés à l’heure le mois dernier, la palme revenant à la liaison Bâle et Zurich. Mais la ligne Lausanne-Genève a également connu des ratés avec 29% des convois en retard. Le 27 juin a été particulièrement maudit puisqu’un quart des usagers du réseau suisse – 315'000 personnes – ont dû s’armer de patience en raison de la chaleur qui a déformé des rails.

Des chiffres qui tranchent avec ceux publiés par les CFF. Non pas à cause de la durée du retard – en Suisse, un convoi est considéré comme en retard s’il dépasse l’horaire de trois minutes – mais à cause de la façon de le calculer. Pour l’ex-régie fédérale, ce ne sont pas les trains qui sont pris en compte, mais le nombre de passagers affectés. Les nouveaux résultats publiés par la «SonntagsZeitung» concernent quant à eux le nombre de convois en retard. Et c’est le site Puenktlichkeit.ch qui les a recensés.

Du côté des CFF, on refuse de parler d’un problème général et on évoque une série de perturbations sans lien entre elles. Dans de nombreux cas, la chaleur a joué un rôle, mettant les rails à rude épreuve, ou faisant sauter les fusibles des postes d’aiguillage. Mais l’ex-régie fédérale rassure: «La ponctualité pour les usagers sera stable et à un niveau élevé en 2019.»

Ces mauvais résultats au pays de la ponctualité ne surprennent pas Pro Bahn, l’association de défense des usagers du train. «Nous critiquons depuis longtemps la ponctualité et la fiabilité, explique Karin Blättler, sa présidente. Les CFF ont longtemps négligé la situation. Ce nouveau site internet permet de faire toute la transparence sur les retards. On se rend compte de l’étendue du problème. Nous attendons désormais des dirigeants des CFF qu’ils mettent tout en œuvre pour stabiliser le plus rapidement possible l’exploitation. La pression doit être accrue afin que les CFF se concentrent sur leur cœur de métier et arrêtent tous leurs autres projets non urgents. Dans ce but, nous sommes également en contact avec des politiciens.»

La Commission des transports du Conseil national se penchera en effet à la rentrée sur la ponctualité des CFF. «Si on veut encourager les gens à délaisser leurs voitures, alors il faut que les trains soient ponctuels, détaille Hugues Hiltpold (PLR/GE), membre de la commission. Et on ne trouve pas normal tous ces retards.»

Entre la pression des usagers et des politiques, les CFF doivent faire également face aux critiques de leurs collaborateurs. «Il est clair que les paquets d’économies de ces dernières années ont un impact sur le bon fonctionnement des CFF, dont la ponctualité, explique Vivian Bologna, porte-parole du Syndicat du personnel des transports SEV. Le manque de personnel dans la conduite des trains et dans l’entretien du matériel roulant, par ailleurs vieillissant, est encore plus visible lors d’événements particuliers comme les fortes chaleurs. Il est absolument nécessaire de modifier cette politique pour garantir un service public de qualité.» Et de souligner que le personnel des CFF fait en ce moment de son mieux «avec les moyens à disposition». (TDG)