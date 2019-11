Léger recul des prix des loyers en octobre

Les loyers se sont légèrement tassés en octobre, mais les prix des appartements ont poursuivi leur progression, a indiqué mardi le portail immobilier Immoscout24.ch.

Les tarifs de la location ont baissé de 0,8% sur un an et sont restés quasiment stables à -0,2% sur un mois, selon le pointage périodique du Swiss Real Estate Offer Index.

Les loyers proposés en Suisse centrale (-0,2%), dans le Mittelland (-0,1%) et au Tessin (-0,1%) n'ont quasiment pas bougé, tout comme dans la région lémanique (0%) et la région zurichoise (0%). Ils ont cependant très légèrement augmenté dans la Suisse du Nord-Ouest ( 0,2%) et dans la partie orientale du pays ( 0,2%).

«Il faut s'attendre à des loyers stagnants ou en baisse pendant ces prochains mois», a estimé le portail immobilier dans un communiqué. Selon Martin Waeber, directeur d'Immoscout24.ch, les locataires se trouvent avantagés dans de nombreuses régions. «Ils ont l'embarras du choix et ils jouissent d'un pouvoir de négociation croissant par rapport aux bailleurs», a-t-il souligné.

Au niveau de l'accession à la propriété, le prix des appartements a également quasiment stagné ( 0,2%) sur un mois, mais a augmenté plus fortement sur un an ( 1,5%). Il en va autrement des tarifs pour les maisons, qui se sont repliés de 0,3% sur un mois et de 0,8% sur un an. (ats/nxp)