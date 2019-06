Le sort du loup se joue ce mardi aux Etats

Le Conseil des Etats dira ce mardi après-midi s'il veut durcir le ton face au loup. Enjeu: accepter ou non de suivre le National sur les conditions posées pour abattre le prédateur dans la loi sur la chasse. Un référendum est d'ores et déjà annoncé contre le projet.

Avec la révision de la loi, il ne s'agira plus de tirer des animaux isolés lorsqu'ils ont par exemple croqué un certain nombre de moutons. Les cantons pourront prévoir la régulation de certaines espèces protégées, après avoir consulté l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Des conditions seront posées. Les régulations ne devront pas mettre en danger les effectifs de l'espèce. Elles devront être nécessaires pour protéger des biotopes ou conserver la diversité des espèces.

Texte dénoncé par les défenseurs de l'environnement

La Chambre du peuple a passablement allégé le dernier critère. Les dégâts n'auront pas besoin d'être «considérables» pour permettre une régulation. Pas question non plus de préciser que celle-ci est possible «lorsqu'il apparaît que des mesures de protection raisonnables ne sont pas suffisantes».

Les sénateurs devront dire s'ils acceptent d'avoir la gâchette aussi facile. En commission préparatoire, le ralliement au National n'a été accepté que par une voix de majorité. Les défenseurs de l'environnement, qui veulent combattre la révision de loi devant le peuple, dénoncent un texte qui ne vise qu'à faciliter les tirs.

Autre sujet qui a divisé les esprits en commission préparatoire: l'harmonisation des examens de chasse. Le Conseil des Etats s'y était opposé il y a un an. (ats/nxp)