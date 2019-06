Le Salon du vinyle prépare sa deuxième édition

Le Salon du vinyle de la Glâne tient sa deuxième édition samedi et dimanche à Mézières (FR), à côté de Romont. La manifestation, dédiée au disque microsillon, propose cette année un programme plus artistique et visuel que la première édition.

Le public pourra découvrir l'artiste française Créahtive, qui exposera des portraits et autres dessins sur vinyle, une première en Suisse, ont indiqué les organisateurs, dont la manifestation se tient au Musée du papier peint de Mézières. Une autre artiste sera présente pour exposer des meubles en carton où elle intègre des vinyles.

Des concerts

Le salon accueillera encore un fan de Dalida qui mettra une partie de sa collection en exposition dans le musée, une partie historique avec un collectionneur de phonographe et de vieux appareils audio, la phonothèque nationale suisse de Lugano (TI) et la société Pixel groove qui proposera de graver un disque vinyle sur place à partir d'un téléphone portable.

La partie musicale, pour sa part, permettra d'écouter les chanteuses et chanteurs Flavie Léa et Marc Aymon le samedi ainsi qu'Emilie et Aurel Zoé le dimanche. La manifestation collaborera par ailleurs avec les écoles du village, les élèves revisitant des pochettes d'un titre qu'ils apprécient. Leurs oeuvres seront exposées au musée. (ats/nxp)