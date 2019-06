Le Rhin est en crue entre les Grisons et Constance

Le Rhin alpin, partie du fleuve située entre les Grisons et le lac de Constance, est en crue, suite aux fortes pluies de ces derniers jours. Ses rives ont été inondées près de Widnau (SG) et de Lustenau (A). Voies pédestres et cyclistes ont été fermées.

L'ensemble du Rhin alpin est placé sous alerte 3 depuis mercredi matin, indique le service binational de régulation du Rhin alpin. La situation météorologique est en train de se calmer, mais une deuxième vague de crue est attendue en raison de la fonte accélérée des neiges, selon les prévisions.

L'accès au Rhin a été fermé près de Widnau. Les exploitants agricoles ont été informés. A Kriessern (SG), les services d'entretien du fleuve sont à l'oeuvre pour extraire le bois flottant.

Un barrage a été partiellement rompu le long du bras mort du Rhin entourant Diepoldsau (A). Cet incident ne met toutefois pas en danger la protection contre la crue. Les pompiers autrichiens sont prêts à intervenir si la situation se détériore. (ats/nxp)