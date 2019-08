Le cerveau d’une vaste fraude au CO2 arrêté à Genève

La justice aura mis des années à le retrouver. Mais cette fois, il ne pourra plus lui échapper. Le responsable d’une escroquerie internationale aux certificats européens d’émission de CO2 a été arrêté à Genève en avril dernier. Gravement malade de leucémie, l’homme est actuellement détenu dans l’unité carcérale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Le 13 août, le Tribunal pénal fédéral a approuvé son extradition pour les Pays-Bas, où il a été condamné à 8 ans prison pour avoir obtenu frauduleusement quelque 6 millions d’euros du fisc. Selon le jugement rendu à La Haye en juin 2018, ce ressortissant pakistanais de 47 ans, Muhammad R., aurait construit et dirigé une galaxie de sociétés qui auraient soustrait plus de 100 millions d’euros au fisc de plusieurs pays européens, entre 2009 et 2010. Une société suisse aurait fait partie de ce système qui passait aussi par Hong Kong, le Danemark et les Émirats arabes unis.

Sociétés fantômes

Les escroqueries aux certificats d’émission de CO2 auraient coûté au total quelque 5 milliards d’euros aux États de l’Union européenne dans les années 2008 à 2009. L’idée de départ, généreuse, consistait à limiter les émissions de gaz à effet de serre en attribuant des quotas aux entreprises. Elles pouvaient ensuite les revendre entre elles quand elles avaient pollué moins que prévu.

Mais les escrocs ont rapidement identifié les failles du système et créé des sociétés pour arnaquer les États, en obtenant le remboursement de la TVA sur des transactions fictives. Plusieurs cas de ce type ont défrayé la chronique, notamment en France. L’auteur français d’une des plus grandes escroqueries de ce type, «Marco l'élégant», avait d’ailleurs été arrêté à Genève en 2016. Mais c’est semble-t-il la première fois qu’un résident suisse est aussi directement impliqué dans une fraude de ce genre.

Dans cette affaire, les autorités ont eu du mal à localiser et arrêter Muhammad R. En 2016, la justice néerlandaise a demandé une première fois son extradition à la Suisse. En vain: l’homme, qui affirme vivre sur sol helvétique depuis 2004, était introuvable. Il a été jugé et condamné en son absence. Nouvel essai en 2019: visé par un mandat d'arrêt européen, «l’intéressé a été arrêté à son arrivée sur le territoire helvétique», selon l'Office fédéral de la justice. L’homme semble voyager beaucoup, notamment au Pakistan. Mais sa famille vit à Genève, où il possède une maison et un permis C. Il y paie ses impôts et touche un salaire d’une société, que l’arrêt du Tribunal pénal fédéral le concernant ne nomme pas.

Danger de mort

L’homme se trouve encore à l’unité carcérale des HUG et un recours a été déposé au Tribunal fédéral contre son extradition, indique son avocate Yaël Hayat, qui le défend en compagnie de François Canonica. Selon elle, «il doit demeurer à Genève, où il est traité. Il n’est pas transportable, sinon il y a danger de mort.»

Les médecins responsables de son suivi seraient d'accord sur ce point et un avis médical allant dans ce sens aurait été produit à l’appui du recours. Selon l'avocate, la «mise en garde exprimée par le corps médical» est «très claire: cet homme n'est tout simplement pas extradable.»