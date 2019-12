Un land allemand voisin plaide pour l'accord-cadre

La Suisse reçoit un petit coup de pouce du land allemand voisin du Bade-Wurtemberg dans sa relation avec l'Union européenne. Le gouvernement régional a en effet adopté un catalogue de préoccupations qu'il compte présenter à la nouvelle présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen.

Le land appelle notamment Bruxelles à conclure avec succès l'accord-cadre entre la Suisse et l'UE. Le document rendu public vendredi plaide en faveur de l'importance tant pour l'UE que pour le Bade-Wurtemberg d'un accord-cadre institutionnel entre Berne et Bruxelles. «La participation de la Suisse au marché intérieur européen» est d'un intérêt mutuel, peut-on y lire.

«Le Bade-Wurtemberg est étroitement lié à la Suisse. Son volume d'exportations vers la Suisse est presque aussi élevé que celui vers la Chine et il y a plus de 50'000 frontaliers entre l'Etat régional et la Suisse», poursuit le texte.

Le land voisin dit vouloir aussi s'engager en faveur de la participation de la Suisse au futur programme de recherche de l'UE «Horizon Europe» et au futur programme d'échange étudiant «Erasmus plus». (ats/nxp)