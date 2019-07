La Suisse va traduire en justice les pontes du Mondial 2006

Dans l’affaire explosive entourant l’attribution de la Coupe du monde 2006 à l’Allemagne, le temps presse pour les enquêteurs du Ministère public de la Confédération (MPC). Voilà plus de trois ans qu’ils recueillent des données bancaires, effectuent des perquisitions et interrogent des témoins. Mais il ne reste plus que quelques mois au MPC pour déposer son acte d’accusation. S’il n’est pas en mesure de faire juger l’affaire d’ici à avril 2020, le délai de prescription expirera et les coûteuses démarches auront été vaines. C’est la raison pour laquelle les procureurs donnent le ton: ils mettront prochainement en accusation quatre anciens hauts responsables du football qui ont été directement ou indirectement impliqués dans l’organisation de la Coupe du monde 2006.

C’est ce que l’on peut lire dans un document de 89 pages adressé aux prévenus par le MPC. La cellule enquête de Tamedia et le magazine allemand «Der Spiegel» sont en possession du document.

«Les quatre officiels auraient intentionnellement échafaudé une série de mensonges pour dissimuler la véritable raison d’un versement de 10 millions de francs par la Fédération allemande de football»

Les hauts responsables seront accusés de fraude. Les quatre officiels auraient intentionnellement échafaudé une série de mensonges pour dissimuler la véritable raison d’un versement de 10 millions de francs par la Fédération allemande de football (DFB) sur un compte suisse le 27 avril 2005. Il s’agit de l’ex-secrétaire général de la FIFA, le Suisse Urs Linsi, de l’ex-président de la DFB, Theo Zwanziger, et de l’ex-secrétaire général de la DFB, Horst Schmidt. Quant à Wolfgang Niersbach, également ancien président de la DFB, il est accusé de «complicité».

Accusations «absurdes»

Les accusés nient tous avoir fait quoi que ce soit d’interdit. «Nous rejetons catégoriquement et avec la plus grande force ces accusations», dit l’avocat de Wolfgang Niersbach. Urs Linsi nous fait savoir qu’il est convaincu d’avoir toujours agi dans le cadre du droit allemand et suisse. Les accusations seraient «absurdes», selon la défense de Horst Schmidt. Quant à Theo Zwanziger, il explique que les enquêteurs suisses fonceraient droit dans un mur. «L’expérience montre que c’est toujours le mur qui gagne», ironise-t-il.

Le cinquième et plus éminent prévenu, Franz Beckenbauer, ne sera pas inculpé en même temps, comme le confirme le MPC. Le Parquet fédéral veut traiter séparément les poursuites engagées contre lui, car le «Kaiser», légende du football allemand, serait en mauvaise santé et donc dans l’incapacité d’être interrogé, comme l’a récemment révélé la «Neue Zürcher Zeitung» (lire l’encadré). L’avocat de Franz Beckenbauer ne veut pas prendre position sur l’affaire.

Le crédit secret du Kaiser

Au cœur de cette histoire se trouve un transfert d’argent opaque vers le Qatar. Quatre ans avant le tournoi, Franz Beckenbauer, président et figure de proue du comité d’organisation du Mondial 2006, transférera environ 10 millions de francs au Qatari Mohamed Bin Hammam, via un cabinet d’avocats du canton d’Obwald. L’homme d’affaires était une figure influente de la FIFA. Il a siégé au Comité exécutif et à la Commission des finances. En plus, il était proche de l’émir. En 2012, il a été banni à vie du monde du football pour son rôle central joué dans plusieurs affaires de corruption. L’enquête suisse a démarré suite à une révélation du «Spiegel» qui a décrit pour la première fois le paiement en question en octobre 2015. Le président de la DFB de l’époque, Wolfgang Niersbach, a été contraint de démissionner en raison du transfert d’argent; la DFB a ordonné une enquête interne – et la justice allemande lui a emboîté le pas. Au Ministère public de la Confédération, l’affaire est l’une des quelque vingt procédures ouvertes pour corruption dans le monde du football.

Depuis 2015, les enquêteurs s’interrogent sur la raison du paiement fantôme au Qatar. Témoins après témoins, ils ont posé des centaines de questions, même l’artiste autrichien André Heller, directeur de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde, et l’ancien ministre allemand de l’Intérieur Otto Schily ont dû se plier à l’exercice. Problème: le témoin clé Mohamed Bin Hammam n’a pas dit un seul mot aux procureurs.

Une juteuse subvention

L’argumentaire du procureur en charge de l’affaire, le Lausannois Cédric Remund, confirme néanmoins ce qui était dans l’air depuis longtemps: les dix millions étaient un pot-de-vin. Franz Beckenbauer a payé le soutien de Mohamed Bin Hammam. À l’époque, quatre ans avant le tournoi, les organisateurs de la Coupe du monde espéraient obtenir une énorme subvention de la FIFA. La Commission des finances de cette dernière devait prendre une décision. Une commission dans laquelle siégeait Bin Hammam.

Voici, selon Cédric Remund, les termes de cet accord informel: 10 millions vont au Qatari Bin Hammam. Et en retour, la Commission des finances accorde une subvention de 250 millions au comité d’organisation de la Coupe du monde.

Franz Beckenbauer, évidemment, ne pouvait pas juste payer les 10 millions avec sa petite caisse privée. Il n’avait pas les liquidités pour le faire. Il a donc contracté un prêt auprès de Robert Louis-Dreyfus, l’ancien chef d’Adidas et ami proche.

Il y avait tout de même un petit hic: Robert Louis-Dreyfus devait récupérer son argent d’une manière ou d’une autre. Et Franz Beckenbauer n’allait pas couvrir les 10 millions lui-même. Il a donc exercé – toujours selon la présentation des faits du procureur Remund – une forte pression sur la DFB. Si cette dernière ne l’aidait pas, il menaçait purement et simplement de démissionner de son poste de président du comité d’organisation. Ce qui, on le comprend, était inimaginable pour la fédération allemande: une Coupe du monde sans le Kaiser?!

Les coaccusés ont donc monté de toutes pièces une raison pour ordonner un paiement de la DFB à Robert Louis-Dreyfus. Avec la complicité d’un intermédiaire hors de tout soupçon: la FIFA.

Le sol en LED fantôme

Le secrétaire général Urs Linsi était aux commandes. Theo Zwanziger, Horst Schmidt et Wolfgang Niersbach avaient prétendu au sein de la DFB qu’un transfert à la FIFA était prévu pour la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde, en particulier pour un fabuleux plancher LED valant des millions: un peu comme celui de la Fête des Vignerons qui se déroule en ce moment à Vevey. Il y a des documents de réunion et une résolution. Sauf que contrairement au sol lumineux de la Fête des Vignerons 2019, celui de la Coupe du monde 2006 n’a jamais existé. Et que l’argent est passé directement de la FIFA à un compte détenu par Robert Louis-Dreyfus. L’implication de Franz Beckenbauer semblait impossible à retracer.

Le procureur fédéral Remund n’exclut pas complètement que le contexte du paiement au Qatar ait pu être différent. Il mentionne trois autres hypothèses: le transfert d’argent à Bin Hammam aurait aussi pu être une «faveur financière» pour le Qatar, car il avait contribué à faire élire l’Allemagne comme organisatrice de la Coupe du monde. Ou alors une sorte de remerciement au soutien de la réélection de Sepp Blatter au poste de président de la FIFA en 2002. Ou, enfin, un versement pour des droits de marketing télévisuel en Asie.

Une reconstruction complète et définitive semble illusoire. Robert Schwan, le conseiller de Franz Beckenbauer pour ce genre d’affaires, est décédé en 2002. Robert Louis-Dreyfus l’a suivi en 2009. Le préjudice de 10 millions subi par la DFB reste entier.