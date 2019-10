La Suisse augmente son aide contre le sida

La Suisse augmente de 7 millions sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Au total, elle engagera 64 millions pour la période 2020-2022, a annoncé jeudi le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis à Lyon (F).

Dans plus de 100 pays

Le conseiller fédéral a fait cette annonce à l'occasion de la conférence des donateurs qui se tient jeudi dans la deuxième ville de France. Avec cette hausse, la Suisse n'a jamais contribué autant au Fonds créé en 2002 et dont le siège se trouve à Genève, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères.

Le Fonds investit plus de 4 milliards de dollars chaque année dans des programmes dans plus de 100 pays. Par cette contribution, la Suisse marque sa solidarité en faveur de la santé globale et de la lutte contre la pauvreté dans le monde. «Nous réaffirmons notre soutien au multilatéralisme par le biais d'une participation forte», a relevé le conseiller fédéral Cassis dans son allocution.

Hausse des infections

Aujourd'hui, la Suisse bénéficie de traitements efficaces contre le sida; mais ce n'est pas le cas de tous les pays plus pauvres, a-t-il ajouté. Entre 2010 et 2017, le nombre de nouvelles infections par le VIH a augmenté dans plus de 50 pays. Toutes les deux minutes, un enfant meurt du paludisme et la tuberculose est devenue la maladie infectieuse la plus meurtrière à l'échelle mondiale. (ats/nxp)