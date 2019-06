La Société suisse des explosifs se dévoile

«Nous sommes ambitieux mais pas téméraires», a déclaré ce mardi devant les médias à Brigue-Gamsen, siège de la société, le président du conseil d'administration Raymond Loretan. La SSE est un des champions mondiaux dans la production et l'utilisation d'explosifs à usage civil, mais elle opère une «métamorphose» jugée nécessaire face à l'évolution des marchés.

La fin de la période des grands travaux d'infrastructures en Suisse l'a amenée à «aller à la conquête du monde» - selon les mots de M. Loretan - pour, à force de rachats (pour 60 millions de francs), être active désormais dans une dizaine de pays d'Europe. Cette expansion a permis de quintupler les effectifs du groupe sur les six dernières années et de multiplier les ventes par 2,5.

Aujourd'hui, pour le 125e anniversaire de la société, le «retournement a pu être réalisé», se sont félicités les dirigeants. Le résultat opérationnel (Ebit) s'est monté l'an dernier à 2,7 millions de francs, contre une perte de 1,2 million un an plus tôt. Cependant, le résultat net a reculé d'un tiers à 1,06 million, en raison des pertes de change et d'un produit de placements décevant, a détaillé le directeur général Gilles de Preux.

Gagner en visibilité

Figure «historique» de l'entreprise, l'administrateur-délégué exécutif Daniel Antille a relevé l'importance, appelée à croître, des produits de chimie fine de la filiale Valsynthese, à Brigue. Elle a pour clients de grands noms de la chimie-pharma comme Novartis, GSK ou Lonza. Sa part au chiffre d'affaires doit passer de 8% environ actuellement aux alentours de 20-25% d'ici cinq ou six ans.

D'importants investissements sont consentis sur le site de Brigue, qui emploie une centaine de personnes sur les quelque 650 que compte le groupe en Europe. Pour l'heure, cette division n'est pas encore rentable mais elle présente le potentiel requis en termes de valeur ajoutée.

Entrée en Bourse évoquée

Pour porter la croissance, «une entrée en Bourse n'est pas un sujet tabou», ont affirmé les dirigeants. Une réflexion est menée, même si une telle démarche ne s'impose pas «à l'heure actuelle». La SSE, dont les actions peuvent être négociées sur l'OTC-X à Berne, dispose de 600 actionnaires «très fidèles», dont la famille Antille, suisses pour 95% d'entre eux et en bonne partie valaisans. Ils ont toujours soutenu l'expansion jusqu'à présent.

Le changement de culture d'entreprise se manifeste à tous les niveaux: rajeunissement de la direction, large désengagement des activités de pyrotechnie et opération promotion. «Pendant des décennies, nous avons cultivé la discrétion. Aujourd'hui, nous voulons gagner en visibilité, mieux nous faire connaître pour attirer les jeunes talents et de nouveaux investisseurs», a relevé M. Antille. L'année du 125e anniversaire est aussi l'occasion de se projeter vers l'avant. (ats/nxp)