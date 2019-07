La publicité pour les cigarettes est en sursis

Voilà qui pimente un peu plus encore la polémique qui entoure le sponsoring de Philip Morris. L’initiative «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac» est à bout touchant. Selon différentes sources, 120'000 paraphes ont déjà été récoltés, bien plus que les 100'000 nécessaires. Le texte veut interdire la publicité pour les cigarettes par voie d’affichage dans les lieux publics. La pub au cinéma, par petites annonces ou sur le Net, de même que le parrainage de festivals devront aussi être prohibés.

Un chiffre que ne confirme ni n’infirme Reto Wiesli, secrétaire du comité d’initiative. «La récolte se poursuit jusqu’à fin juillet. Plusieurs milliers de signatures sont en cours de vérification auprès des Communes. Notre but est d’en avoir suffisamment d’ici au délai du 20 septembre.» Une prudence qui tranche avec l’avancée des travaux. Selon nos sources, la date du dépôt a même été fixée. Ce devrait être le 12 septembre.

Officiellement, le comité communiquera en août. Un calendrier qu’il faut mettre en rapport avec la prochaine discussion en commission de la loi sur les produits du tabac, prévue les 11 et 12 août. Le premier projet qui date de 2015 ayant été torpillé au parlement, le Conseil fédéral est revenu avec une deuxième mouture critiquée par les organismes de prévention. En l’état, la loi ne permettrait même pas à la Suisse de ratifier la Convention-cadre pour la lutte antitabac édictée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a pourtant son siège à Genève.

Voie rapide

L’objectif des initiants est donc de mettre la pression sur le parlement pour qu’il durcisse le projet. «Notre but n’a jamais été d’écrire de la poésie dans la Constitution», lâche Reto Wiesli. Passer par un changement de loi est aussi beaucoup plus rapide. Compte tenu du processus institutionnel, un scrutin populaire rallonge facilement les travaux de deux ou trois ans.

Jusqu’ici, la majorité bourgeoise a toujours freiné des quatre fers face à l’importance du secteur du tabac pour l’économie. Premier producteur mondial, Philip Morris a son siège européen à Lausanne et est actif à Neuchâtel. No 2 mondial, British American Tobacco est présent à Lausanne et Boncourt (JU), et Japan Tobacco International possède son siège mondial à Genève.

500 millions d’économies

Ces arguments économiques, l’Association suisse pour la prévention du tabagisme les balaie: «Une loi sur les produits du tabac avec des restrictions complètes en matière de publicité, de parrainage ou de promotion coûterait environ 20 millions par an, mais permettrait d’économiser un demi-milliard en coûts sociaux.»

L’aboutissement de l’initiative s’inscrit enfin dans une actualité bouillante. Après l’Office fédéral de la santé publique, les milieux de la prévention, des élus, des citoyens par le biais d’une pétition et l’OMS, ce sont les médecins qui s’offusquent du partenariat à 1,8 million de Philip Morris pour le Pavillon suisse à l’Exposition universelle de Dubaï en 2020. Ils ont écrit une lettre à Ignazio Cassis.

La Suisse devrait d’ailleurs se faire tirer les oreilles ce vendredi. L’OMS va publier son rapport 2019 sur l’épidémie mondiale de tabagisme. Et Berne ne devrait pas figurer parmi les bons élèves.