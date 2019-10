La presse emportée par la vague verte historique

Fédérales 2019 Ensemble, elles représenteront au moins 42,5% des élus, contre à peine 32% lors de la précédente législature. Plus...

Fédérales 2019 Les Verts, en hausse de 6,1 points selon les chiffres définitifs de l'OFS, ont réalisé dimanche la plus forte poussée d'un parti depuis les fédérales de 1999. Plus...

Suisse Selon la dernière projection de la SSR, les Verts gagneraient 17 sièges au Conseil national et les Vert'libéraux 9. L'UDC perdrait 11 fauteuils et le PS 5. Plus...

NXP/ats.