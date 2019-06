La Poste met la Loterie Romande à la porte

Tenter sa chance en même temps qu’on envoie un courrier recommandé: la combinaison a fait son temps aux yeux de La Poste. Selon nos informations, le géant jaune a décidé de mettre un terme aux partenariats qui le liaient depuis une quinzaine d’années à la Loterie Romande et à son pendant alémanique Swisslos. Les jeux de tirage et de grattage vont disparaître progressivement des offices postaux. Le dernier Tribolo ou billet d’EuroMillions sera retiré de l’assortiment au plus tard à la fin du mois d’avril 2020 en Suisse romande et à la fin de 2019 outre-Sarine. L’an dernier, quelque 1040 filiales vendaient des produits de loterie.

La Poste confirme la décision. La vente de billets de loto est déficitaire et ne fait pas partie de ses activités de base, justifie-t-elle. Ce choix est la conséquence d’un changement stratégique en cours dans le secteur des «produits de tiers», comme les livres ou les articles de papeterie. Le géant jaune dit vouloir se concentrer sur des articles liés à son cœur de métier et dégager de meilleures marges.

Manque à gagner

La Loterie Romande accuse le coup. La vente de billets de jeux dans les offices postaux représente 4% de son chiffre d’affaires, soit près de 16 millions de francs par an. «C’est une collaboration à laquelle nous tenions et qui nous donnait entière satisfaction», regrette son directeur, Jean-Luc Moner-Banet. L’institution verse en moyenne à La Poste 8% du produit des ventes. Le géant jaune a essayé de renégocier ce taux à la hausse mais s’est heurté à un refus.

«Une augmentation de la commission n’aurait de toute manière rien changé, l’objectif de rentabilité visé par La Poste est trop élevé. Et sur le principe, nous ne pouvions pas accepter: l’intégralité de nos bénéfices sert à financer des œuvres sociales, culturelles, sportives ou autres. Nous partageons d’ailleurs cela avec La Poste, un objectif d’utilité publique.» Un point commun qui différencie la Loterie Romande des autres partenaires du géant jaune, estime Jean-Luc Moner-Banet.

La disparition des billets de loto inquiète dans les rangs du personnel de l’ancienne régie fédérale. Une collaboratrice confie, sous couvert d’anonymat: «À force de retirer des produits de la vente, les gens ne vont plus avoir de raison de venir à La Poste. À terme, cela va accélérer le démantèlement du réseau.»

Dans une lettre ouverte adressée au géant jaune fin mai, Syndicom dit ses vives préoccupations. La Poste vise-t-elle à rendre les offices «peu attractifs et donc plus faciles à fermer […]?» peut-on y lire. Le syndicat défend l’importance des «produits de tiers», qu’il voit comme un complément aux activités traditionnelles contribuant au maintien des agences postales. Le retrait des jeux de tirage sera lourd de conséquences, alerte-t-il. Selon lui, la baisse du bénéfice ne pourra être compensée que par des licenciements massifs ou une réduction des heures d’ouverture. Il articule le chiffre de 150 suppressions d’emploi.

Pas de sens stratégique

Secrétaire central de Syndicom, David Roth fustige le comportement de La Poste, dénué à ses yeux de sens stratégique. «Au lieu de repenser l’office de poste et de développer des services porteurs d’avenir, elle dégraisse aveuglément. Elle crée artificiellement un excédent de surfaces pour justifier de couper dans le réseau postal.» Le syndicat attend du géant jaune qu’il propose une alternative commercialement durable avant de tailler dans son assortiment.

Lancée en 2000, la vente de produits tiers a pour but de compenser le recul des activités traditionnelles du géant jaune. Il y a quatre ans, celui-ci a annoncé l’adaptation des offres complémentaires et la volonté de se concentrer sur des prestations administratives ou les assurances (lire encadré), entre autres. Sucreries et snacks avaient fait les frais de ce changement de cap.

Le repositionnement se poursuit. Les «26 groupes d’assortiment» sont en train d’être évalués pour déterminer quels produits doivent être «maintenus, modifiés ou retirés», détaille François Furer, porte-parole. Le couperet est déjà tombé pour les sacs-poubelles taxés. «Il est de notre responsabilité entrepreneuriale d’agir rapidement lorsque certains segments ne sont pas rentables», poursuit-il. En parallèle, de nouvelles offres sont à l’étude. Certaines sont jugées «prometteuses», comme la possibilité de commander un extrait du registre des poursuites.

(TDG)