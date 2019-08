La Place d'armes de Thoune fête ses 200 ans

L'armée suisse fête samedi les 200 ans de la Place d'armes de Thoune (BE), la plus vieille de Suisse, par une journée portes ouvertes. Au programme, de nombreuses démonstrations et des expositions.

Le slogan de la fête est «Hier - Aujourd'hui - Dynamique». La manifestation va donc se découper en zones différentes pour expliquer ces thématiques, ont indiqué mercredi à Thoune les organisateurs .

Dans la zone dédiée au passé, les visiteurs pourront découvrir comment la caserne I de la Place d'armes a été rénovée. Il s'agit d'un des bâtiments de caserne les plus importants historiquement en Suisse.

Démonstrations de chars

Dans la zone dédiée au présent, nommée Polygone, l'armée va présenter ses activités actuelles, qui vont de la poste de terrain au centre de compétences en matière de déminage.

Dans la zone «dynamique», des associations historiques montreront un ancien camp militaire, tandis que des chars et l'artillerie feront des démonstrations des moyens mécanisés de l'armée.

Le site de l'école de recrues de Thoune a ouvert ses portes le 1er août 1819. Le choix de cette localisation s'est fait au détriment de Berne, Zurich, Lucerne et Lenzbourg (AG). (ats/nxp)