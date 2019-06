La grève, trop à gauche pour les femmes de droite

Lucie Monnat et Janine Hosp

Lucie Monnat et Janine Hosp

La grève du 14 juin, une affaire uniquement de femmes? Que nenni, à en croire le sondage réalisé sur les sites de Tamedia, éditeur notamment de ce journal. Avec 57% de votes positifs, les hommes démontrent une solidarité majoritaire et solide. Et ce, même s’ils doivent être relégués à l’arrière-plan ce jour-là. C’est tout de même moins que le soutien massif des femmes, qui atteint les 70%! Au total, la mobilisation du 14 juin réclamant l’égalité des droits, des chances et des salaires récolte 63,5% de voix favorables, contre 34,5% d’opposants.

Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir

La grève est-elle une affaire de femmes de gauche? La réponse est plus nuancée. Certes, avec 90% et 92% de soutien chez les partisans du PS et des Verts, le consensus du côté gauche de l’échiquier politique est clair. Les démocrates-chrétiens suivent avec 65% de votes en faveur de la grève.

Au PLR en revanche, les avis sont plus mitigés (56%). On croit davantage aux responsabilités individuelles et au dialogue. «Chaque femme est libre de participer à la grève. Mais dans nos cercles, nous pouvons faire davantage que si nous descendons dans la rue, en créant des majorités avec les hommes, estime la présidente des Femmes PLR, Doris Fiala. Nous essayons également de sensibiliser les responsables économiques. Vous avez sûrement réalisé il y a longtemps que les équipes mixtes ont plus de succès.»

Avec 42% seulement, c’est à l’UDC que le soutien à la mobilisation du 14 juin est le plus faible. Déjà, le concept même de grève, jugé «peu helvétique» au pays de la paix du travail, fait tiquer le parti agrarien. Mais surtout, les marques du PS et des syndicats sont beaucoup trop présentes au goût des femmes UDC. «Nous avons de la peine à nous rallier sous des bannières aussi nettement marquées par des partis adverses», explique Alice Glauser, présidente des Femmes romandes UDC. La conseillère nationale vaudoise est pourtant connue pour être souvent montée au front sur les questions féminines, quitte à se retrouver en porte-à-faux avec son parti. «Ce n’est pas tellement le fond qui nous dérange, c’est la forme. Nous sommes solidaires avec les revendications, mais cette grève a été présentée comme quelque chose de trop partisan. Il aurait fallu un comité apolitique.»

Déjà une partie de gagnée

Pas de regret du côté des organisatrices. «Nous avons lancé ce mouvement avec plusieurs collectifs, accompagné d’un manifeste contenant 19 points. Je crois qu’il a touché beaucoup de gens, bien au-delà des accointances politiques, estime l’une des coordinatrices nationales de la grève des femmes, la syndicaliste Michela Bovolenta. D’ailleurs, d’après les premières estimations, la mobilisation sera bien plus forte que les précédentes.»

Reste encore à voir les résultats réels le 14 juin, nuance Michela Bovolenta, même si une partie est déjà gagnée. «Depuis plusieurs mois, plusieurs thématiques féminines dont on ne parlait pas avant sont davantage présentes dans le débat public», relève la syndicaliste, prenant en exemple l’étude présentée dimanche par la «NZZ am Sonntag» et largement relayée par les médias nationaux, révélant qu’une mère sur sept perd son emploi en Suisse suite à la maternité. «Pour nous, c’est déjà une victoire.» (TDG)