La Fête des vignerons invite Genève à son show «technique et plein d’émotion»

La Fête des vignerons, spectacle séculaire se déroulant tous les vingt ans environ à Vevey, a fait parler d’elle à Genève. «Pour intéresser les journalistes genevois à la Fête des vignerons, il faut venir au bout du lac», résume la chargée de communication du projet. Si aucun élément spécifiquement genevois n’animera le show qui se déroulera du 18 juillet au 11 août dans l’arène de 20 000 personnes construite sur la place du Marché de Vevey, la journée du 19 juillet sera genevoise – les autres cantons auront aussi droit à leurs jours attitrés – où des membres du Conseil d’État rejoindront Vevey par le bateau historique Le Neptune. Sur les quais, la Compagnie des Vieux Grenadiers défilera et le groupe Gipsy Sound System se produira en marge de la représentation. L’École d’horticulture de Lullier, elle, distribuera des fleurs par milliers.

Le spectacle en revanche conjuguera tradition et démesure. Le pitch? Une année de culture de la vigne au gré des saisons et des éléments, le tout en musique – compter sur quelque 800 choristes – un écran LED au sol de 800 mètres carrés pour animer les danses coordonnées. Mais «l’élément central sera la sonorisation», nous promet le concepteur et metteur en scène, Daniele Finzi Pasca. Si la dernière édition, en 1999, avait déjà pu placer micros et haut-parleurs dans l’arène, celle de 2019 promet un meilleur canal de diffusion: on saura où regarder, à gauche ou à droite, pour attribuer les voix que l’on entend à tels ou tels chœurs déboulant sur la scène. «Technologique, mais aussi émotionnel», promet le metteur en scène, qui souligne «l’enthousiasme magnifique» des Veveysans. Et pour cause, sans les quelque 6000 acteurs figurants bénévoles qui se sont entraînés plusieurs heures par semaine depuis deux ans, le spectacle n’aurait pas pu voir le jour. Le budget total s’élevant à 100 millions de francs, quelque 400 000 spectateurs sont attendus. 70% des billets sont déjà vendus, et les représentations du soir, plus prisées, sont quasi complètes. Quelque 1000 concerts et animations gratuites animeront la ville en marge du spectacle officiel.

Créé en 1798 pour célébrer le meilleur vigneron-tâcheron de la région, le spectacle doit sa perpétuation à travers les siècles à la Confrérie des vignerons et l’investissement d’un comité directeur.

Fête des Vignerons: Du 18 juillet au 11 août, Place du marché de Vevey, billets entre 79 et 359 francs, Infos: www.fetedesvignerons.ch

(TDG)