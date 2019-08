La dernière occasion de voir Greta en Europe avant des mois

Présente toute la semaine au sommet Smile for Future à Lausanne, Greta Thunberg fera une apparition publique lors de la Grève pour le Climat dans les rues de la capitale vaudoise, ce vendredi 9 août. Une demi-apparition pour être totalement franc, la jeune Suédoise devant prendre un train pour s’en retourner à Stockholm en fin de journée. «Elle ne fera que la moitié du parcours», confirment les organisateurs qui attendent entre 2500 et 5000 personnes.

Le cortège partira de la gare vers 15 h 00. Les participants devraient mettre deux bonnes heures pour rallier le parc du Théâtre de Vidy. En raison de l’emploi du temps serré de Greta Thunberg, il a été question un instant qu’elle prenne la parole en début de marche, mais en l’absence de bénévoles en suffisance, monter une tribune s’est avéré impossible. Discours il y aura tout de même, prononcés par des participants européens au sommet, mais en toute fin de parcours. Une soirée festive et musicale baptisée Climate Party est prévue au bord du lac jusqu’à minuit.

Quoi qu’il en soit, tous ceux qui souhaitent apercevoir Greta Thunberg devront profiter de sa présence à Lausanne, car on n’est pas près de la revoir sur le Vieux-Continent avant longtemps. De retour à Stockholm, elle filera au Royaume-Uni pour monter à bord du voilier de course zéro carbone, le Malizia II à la mi-août. Comme à son habitude, elle sera accompagnée par son père, Svante Thunberg. La traversée sans escale pour New York devrait durer deux semaines environ. C’est que Greta est attendue dans la Grosse Pomme le 23 septembre, au sommet mondial sur le climat organisé par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. La jeune Suédoise profitera d’avoir les deux pieds en Amérique pour y entamer une tournée. Elle a déjà confirmé sa présence à la COP25 à Santiago (Chili) en décembre.