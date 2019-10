L'OFSP préconise déjà le vaccin contre la grippe

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande dès maintenant aux personnes à risque accru la vaccination contre la grippe. Elle est possible en cabinet médical ou en pharmacie. Le 8 novembre, le vaccin pourra se faire sans rendez-vous et à un tarif réduit.

La grippe est loin d'être anodine, rappelle l'OFSP ce lundi dans un communiqué: près de 210'000 consultations ont été enregistrées durant la saison 2018/2019. Dans de nombreux cas, la grippe provoque des complications nécessitant une hospitalisation et entraîne parfois le décès.

Pour cette raison, la vaccination contre la grippe est recommandée aux personnes ayant un risque accru de complications (dès l'âge de 6 mois). Il s'agit des personnes qui souffrent d'une maladie chronique, telle qu'une affection respiratoire ou cardiaque, des femmes enceintes, des enfants nés prématurément et des personnes de 65 ans et plus.

La vaccination est aussi recommandée aux proches de ces personnes qui ont un risque de complication accru. Ces individus peuvent ainsi se protéger eux-mêmes et protéger les personnes les plus vulnérables, en réduisant le risque de transmission. La vaccination est donc particulièrement recommandée au personnel médical et soignant, aux collaborateurs de crèches, de centres de jour et d'EMS.

La 16e édition de la Journée nationale de vaccination contre la grippe aura lieu le vendredi 8 novembre. Ce jour-là, les personnes intéressées pourront se faire vacciner contre la grippe sans rendez-vous, au prix forfaitaire recommandé, soit 30 francs tout compris. (ats/nxp)