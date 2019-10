L'OFEV lutte contre le réchauffement climatique

Berne poursuit la lutte contre le réchauffement climatique. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) soutient cinquante nouveaux projets dans le cadre du programme pilote «Adaptation aux changements climatiques».

La Suisse étant particulièrement touchée par le réchauffement climatique, l'OFEV a mis sur pied en 2013 un programme pour permettre à la Confédération, aux cantons et aux communes de relever ce défi. Il vise à mettre des moyens financiers fédéraux à disposition pour réaliser des projets novateurs et exemplaires portant sur l'adaptation aux changements climatiques.

Une première phase s'est déroulée de 2013 à 2018. Elle a vu la mise en oeuvre de 31 projets, indique jeudi l'OFEV. La Ville de Sion a par exemple réussi à réduire l'effet d'îlot de chaleur, grâce notamment à la multiplication d'espaces verts.

Suite à des études sur la punaise verte, des scientifiques genevois ont eux mis au point une méthode de détection des organismes nuisibles inconnus jusqu'alors en Suisse.

«Perspectives riches»

Louant les «perspectives riches, concrètes et pratiques» ouvertes par ces projets, l'OFEV a remis le couvert en 2018. Cinquante nouveaux projets ont été sélectionnés autour de six thèmes: l'accentuation des fortes chaleurs, l'accroissement de la sécheresse estivale, l'aggravation du risque de crues, la modification des milieux naturels, la propagation d'organismes nuisibles, maladies et espèces exotiques, ainsi que la sensibilisation et l'information.

Les coûts totaux de cette deuxième phase sont estimés à environ 9,4 millions de francs. Ils sont pris en charge par les offices fédéraux, les cantons, les villes et les communes participants. Les résultats seront disponibles d'ici fin 2022. (ats/nxp)