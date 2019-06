L'honnêteté des Suisses n'est pas une légende

Les chercheurs ont parfois des idées iconoclastes. Michel André Maréchal de l’Université de Zurich et ses collègues américains de l’Université du Michigan et de l’Utah ont ainsi mené une étude mondiale sur l’honnêteté et le civisme avec un protocole de recherche très inhabituel.

Les universitaires ont semé 17 000 portefeuilles contenant ou non de l’argent dans 355 villes de 40 pays pour voir dans quelle proportion les gens de la rue contactaient le propriétaire du portefeuille pour lui rendre. Le classique des caméras cachées, le portefeuille à l’élastique de gamins facétieux, sert cette fois la science. Avec des résultats que les spécialistes des comportements économiques de la population n’avaient pas prévus.

La principale leçon tirée de cette expérience à grande échelle, c’est que plus la tentation financière est forte plus les gens contactent le propriétaire du portefeuille pour lui rendre. Autrement dit, plus il y a d’argent dans le portefeuille, plus les personnes réagissent avec civisme. Selon les chercheurs, la raison tient à l’estime de soi. Plus il y a d’argent, plus le sentiment de se comporter comme un voleur est fort, portant atteinte à l’image que l’on a de soi.

Un préjugé brisé

Dans le classement des 40 pays établi par les chercheurs, les Suisses arrivent en tête du palmarès de l’honnêteté avec un taux de retour de plus de 70%. Autre point intéressant, c’est aussi un des pays où la différence de comportement face à un portefeuille vide ou contenant de l’argent est le plus faible avec la France, la Pologne, l’Argentine, le Portugal ou la Serbie. Alors que dans les pays anglo-saxons ou nordiques, sans doute plus influencés par une morale protestante, cette différence est grande, allant jusqu’à 25% aux États-Unis par exemple.

À Genève, l’affaire des liasses de billets trouvés par des employés du café du Centre et de la pizzeria Molino avait fait une belle démonstration de l’honnêteté récompensée, puisque ces employés ont au final reçu une partie de la somme d’argent retrouvée et non réclamée, soit plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Les Américains et le Britanniques mal classés

Publiés dans la revue «Science», les résultats de cette étude ont remis en cause plusieurs idées toutes faites sur l’honnêteté. Dans aucun pays, la part des portefeuilles vides ramenés n’excède celle des portefeuilles contenant de l’argent. Mieux, plus il y a d’argent, plus le taux de vol baisse. Pourtant, un sondage effectué par la même équipe montre qu’une majorité de gens pense qu’un portefeuille vide est plus susceptible d’être rapporté que plein de billets.

Est-ce la peur du gendarme qui nous fait agir ainsi? Les chercheurs ont écarté cette hypothèse en déposant le portefeuille sous une caméra de surveillance ou devant plusieurs témoins. Cela n’a pas modifié les résultats. Ils ont imaginé aussi que l’importance de la somme pouvait donner l’espoir d’une plus grosse récompense à celui qui la rapporte. Rien de tel, selon les chercheurs. Ils concluent que quatre facteurs interviennent dans ce comportement étonnant: le gain pécuniaire versus l’image de soi dégradée par le vol, l’effort à faire pour contacter celui qui a perdu le portefeuille, le souci altruiste et l’identification avec celui qui a perdu l’objet.

L’honnêteté est un composant essentiel du capital social d’une communauté. Et cette étude montre qu’il y a des différences entre pays, mais qu’elles ne sont pas nécessairement liées au niveau de développement du pays. Outre la Suisse et les pays nordiques, on trouve en tête de classement, la Pologne, la République tchèque, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne et la France, tandis que les États-Unis et le Royaume-Uni sont en milieu de classement et la Chine bonne dernière. Sans honnêteté, écrivent les chercheurs dans leur synthèse, les contrats n’ont pas de valeur, les impôts ne sont pas payés, les promesses n’ont pas de valeur et les gouvernements sont corrompus. (TDG)