L'été joue les prolongations en Suisse

Nouvelle journée aux températures très estivales à Sion lundi: le mercure est monté dans l'après-midi jusqu'à 30,2 degrés, selon SRF Meteo. Le chef-lieu valaisan n'a connu de telles valeurs dans la deuxième moitié de septembre que quatre fois jusqu'ici.

Le record, de 33,2 degrés, remonte à 1975 et est surtout dû à la présence du foehn, précise l'agence météo dans son communiqué. Il a fait également chaud lundi dans le nord-est de la Suisse, où les températures sont montées jusqu'à presque 29 degrés. Sur le plateau, le thermomètre a atteint en moyenne 28 degrés.

Cette situation ne va pas s'éterniser. Mardi déjà, on devrait mesurer des chutes de températures à environ 22 degrés à l'est de la Suisse, alors qu'il pourrait encore faire jusqu'à 28 degrés en Suisse romande et au Tessin. Après une période plus fraîche entre mercredi et vendredi, le mercure devrait remonter de quelques chiffres sans aller toutefois jusqu'à dépasser la barre des 30 degrés. (ats/nxp)