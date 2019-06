L'axe du San Bernardino fermé au trafic

Plusieurs routes sont fermées dans les Grisons, dont la semi-autoroute A13, suite aux fortes pluies tombées dans la nuit de mardi à mercredi. A Splügen, les sauveteurs ont secouru deux personnes emportées dans leur voiture par un torrent.

Pompiers et services d'urgence ont été sollicités dans plusieurs régions du canton, indique la police grisonne. Le Val Mesolcina et la région de Splügen, près du San Bernardino, ont été particulièrement touchés par les intempéries.

A Splügen, une voiture garée sur un parking a été emportée par un torrent en crue, avec ses occupants. Une grue mobile a permis de les extraire indemnes, mais en état d'hypothermie. A Cama, deux familles ont été évacuées de leur logement, de même que les habitants et animaux de leur ferme.

La semi-autoroute A13 et la route cantonale, toutes deux situées sur l'axe du San Bernardino, sont fermées jusqu'à nouvel avis, de même que la route du col du Splügen. Elles ont été coupées par des éboulements près de Medels et Cabbiolo et sont menacées par des cours d'eau en crue. Des perturbations du trafic routier et des déviations sont signalées dans d'autres régions du canton.

Pluies dignes d'intempéries

Selon MeteoNews, des quantités dignes d'intempéries se sont abattues sur la Suisse ces derniers jours. Les mesures enregistrées depuis dimanche dépassent, par endroits, la quantité totale moyenne pour un mois de juin, sans battre de records pour autant.

En Suisse romande, dans la Vallée de Conches (VS), dans la région du Gothard et dans la région grisonne de la Surselva, 60 à 90 millimètres de pluie ont été signalés, voire 100 millimètres en certains lieux. Les plus grandes quantités ont été mesurées sur le versant sud du Simplon et dans la région tessinoise du Sopraceneri avec 150 à 200 millimètres de pluie. (ats/nxp)