L'ATE lance l'ecotrip pour les gymnasiens

Dans l'esprit des manifestations de jeunes pour le climat, l'Association transports et environnement lance l'Ecotrip Challenge. Le concours s'adresse aux classes de gymnase et de lycée et récompensera celles qui auront opté pour les modes de transport les plus écolos.

Les élèves devront inscrire les distances parcourues durant leurs vacances et le moyen de locomotion utilisé. Un calculateur déterminera la quantité de CO2 émise par les voyages et classera les équipes en lice.

Par cette action, l'ATE veut encourager les jeunes à choisir des modes de transport ménageant le climat et leur montrer que des vacances sans l'avion atteignent aussi leur objectif, indique l'association jeudi, jour de lancement du concours. Près de 80% des voyageurs qui prennent l'avion depuis la Suisse ont pour destination un pays d'Europe, rappelle l'ATE. Or un voyageur en avion génère quatorze fois plus de gaz à effet de serre que s'il utilise le train ou trois fois plus que s'il voyage en voiture avec trois autres personnes.

Jolis prix à la clé

Les étudiants dont la classe aura émis le moins de CO2 par personne recevront chacun un Interrail Global Pass d'une valeur de 250 francs. Des Rail Bons d'une valeur de 100 francs seront offerts aux élèves de la classe qui aura le plus amélioré son bilan CO2 moyen au cours de l'année. Et les élèves de la classe qui aura parcouru le plus de kilomètres à vélo ou à pied recevront des Rail Bons d'une valeur de 50 francs.

Les prix sont offerts par les CFF et Interrail. L'Ecotrip Challenge est également soutenu par Protect Our Winters Suisse (POW), qui participe à la promotion du concours. Cette action sera élargie l'année prochaine aux écoles professionnelles. Le délai d'inscription pour cette première édition 2019/20 est fixé au 15 septembre. (ats/nxp)