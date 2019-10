L'année hydrologique a été très sèche

L'année hydrologique qui court du 1er octobre au 30 septembre suivant, a été plus sèche que celle marquée par la sécheresse de l'été 2018, relève SRF Meteo dans son bilan annuel publié mardi. Le climat était généralement trop sec à l'ouest et au sud.

L'année hydrologique a par contre été trop humide dans l'est du Plateau et des Alpes, ainsi qu'au nord et dans le centre des Grisons. Selon SRF Meteo, la tendance à des fluctuations de plus en plus marquées d'année en année semble se confirmer.

Glaciers à la peine

Malgré l'hiver enneigé, les glaciers ont de nouveau souffert. Ils ont continué à perdre du volume, tant en longueur qu'en volume.

L'année hydrologique est principalement due au fait que la neige qui tombe à la fin de l'automne ne peut généralement s'écouler que l'année suivante. (ats/nxp)