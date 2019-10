Kevin Z. risque de nouveau 20 ans ferme

Le Genevois Kevin Z. a comparu en appel mercredi jusqu’à tard dans la soirée au Tribunal de Salé, près de Rabat, au Maroc. Le procureur a requis la confirmation de sa peine de 20 ans de prison ferme. L’Hispano-Suisse âgé de 25 ans avait été condamné cet été en première instance pour ses liens présumés avec les auteurs de l’assassinat de deux touristes scandinaves.

Pour le magistrat, le Genevois a participé activement au groupe terroriste qui a attaqué les jeunes femmes en décembre 2018. Il a affirmé que Kevin Z. faisait partie de cette cellule terroriste et devait participer à son financement, rapporte Me Saskia Ditisheim, l’avocate genevoise de l’accusé. Elle était présente mercredi au Tribunal de Salé. Le procureur estime que le jeune converti à l’islam a voulu faire du Maroc une base arrière de Daech grâce à ses contacts en Suisse et à l’étranger, aux Philippines, en Somalie et au Kosovo. Le procureur estime ainsi que Kevin Z. devait coordonner les activités du groupe.

Au cours de la même audience, le procureur a de nouveau requis la peine de mort contre les trois accusés qui ont reconnu avoir décapité les jeunes randonneuses. Il a réclamé la même sanction envers un quatrième homme, qui avait quitté le groupe peu avant l’assassinat. Il avait été condamné à la prison à vie en première instance.

L’avocate genevoise de l’Hispano-Suisse clame l’innocence de son client. «Le procureur, dans son réquisitoire agressif tant sur la forme que sur le fond, ne s’est fondé sur aucune preuve tangible pour demander la confirmation du jugement de première instance. Mon client doit être acquitté, il n’y a pas d’autre issue possible», réagit la pénaliste. Le jugement sera rendu mercredi prochain. L’avocate espère un revirement des magistrats de deuxième instance. «Je fais entièrement confiance aux juges d’appel, qui ne peuvent que se rendre compte de la vacuité de ce dossier en ce qui concerne mon mandant», indique Me Saskia Ditisheim.