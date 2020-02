Keller-Sutter accueille la ministre néerlandaise

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a reçu jeudi à Berne la ministre néerlandaise des migrations Ankie Broekers-Knol pour une réunion de travail. L'occasion pour la ministre de justice et police helvétique de plaider à nouveau pour une réforme durable du régime de Dublin.

Il faut rendre le système plus juste et plus résistant aux crises. Une répartition équitable des responsabilités, une plus grande solidarité entre les Etats Dublin et un renforcement de la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen sont indispensables, a argumenté la libérale-radicale.

La conseillère fédérale a aussi présenté à Ankie Broekers-Knol les procédures d'asile accélérées, appliquées dans toute la Suisse depuis le 1er mars 2019. La ministre néerlandaise a pu se faire une idée en situation réelle durant une visite du centre fédéral pour requérants d'asile de Berne avec le secrétaire d'Etat aux migrations Mario Gattiker, a communiqué le Département de justice et police. (ats/nxp)