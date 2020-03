La justice fribourgeoise blanchit Mgr Charles Morerod

Le procureur général fribourgeois Fabien Gasser a délivré une ordonnance de non-entrée en matière à la dénonciation pénale visant l’évêque du Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Le magistrat ne poursuivra donc pas Mgr Charles Morerod. Il était accusé par l'Association suisse des libres penseurs de ne pas avoir dénoncé à la justice les abus sexuels qu'auraient commis l'abbé Paul Frochaux en 1998 vis-à-vis d'un adolescent alors âgé de 17 ans. Le mouvement, s'appuyant sur les informations révélées par les médias, avait indiqué à la justice que l'évêque était au courant de ces possibles actes de l'ancien curé de la cathédrale de Fribourg.

Fabien Gasser a eu une lecture différente des faits. «En se fondant sur les éléments parus dans les médias», il explique que «Charles Morerod, qui a revêtu sa fonction en 2011, ignorait tout d’un procès-verbal tenu (ou non) en 1998 ou 2001, et retrouvé depuis dans les archives de l’Evêché». L'évêque admettait que l'abbé Frochaux lui avait parlé, il y a quatre ans, d'une relation avec un homme adulte. Là aussi, le procureur général estime que l'absence de réaction de Mgr Morerod ne peut lui être reprochée. «Aucun élément ne vient accréditer la thèse selon laquelle l’évêque Charles Morerod aurait dû dénoncer le comportement du curé de la cathédrale de Fribourg en 2016 déjà, puisque ce comportement lui semblait plus relever de la morale que du droit pénal», tranche Fabien Gasser.

Aucun recours possible

En conclusion, le magistrat balaie les accusations visant l'homme d'église. «Finalement, rien n’indique que l’éventuelle victime du curé de la cathédrale de Fribourg ait été empêchée de s’adresser à la justice, qui plus est par l’évêque Charles Morerod. Il n’y a dès lors pas d’élément objectif propre à fonder le soupçon qu’une entrave à l’action pénale aurait pu être commise», explique le procureur général fribourgeois. Il précise également que l'Association suisse des libres penseurs ne dispose d'aucune voie de recours contre son ordonnance de non-entrée en matière.