La justice a en mains les docs de l'ex-chef valaisan

La Commission de gestion du Grand Conseil valaisan a remis au ministère public les documents qu'elle détient du chef démissionnaire du service cantonal de l'environnement. Une enquête préliminaire est en cours.

Dans un communiqué diffusé vendredi, le ministère public du Valais confirme avoir reçu les documents. Il indique que le but est de «vérifier si certains éléments pourraient tomber sous le volet pénal» et qu'une enquête préliminaire est en cours. Il ne donne pas plus d'informations.

La commission de gestion du Grand Conseil (Cogest) a remis les documents par simple principe de précaution, a précisé son président Patrick Hildbrand. En agissant ainsi, rien ne pourra lui être reproché.

«Rupture de confiance»

Le chef du service valaisan de l'environnement (SEN), Joël Rossier, a démissionné en juin 2019, alors qu'il aurait dû quitter son poste à la fin octobre. Il a été libéré de son obligation de travailler le 21 août dernier par le Conseil d'Etat qui a évoqué une «rupture de confiance».

Le chef démissionnaire a remis de multiples documents aux autorités de surveillance (l'inspection cantonale des finances et la Cogest). L'affaire fait de nombreuses vagues. Le rapport de la Cogest sur le dossier mercure, qui fait notamment des recommandations sur le fonctionnement du SEN, sera sur la table du Grand Conseil jeudi prochain. (ats/nxp)