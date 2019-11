Après les actions chocs, les condamnations pénales et les recours, place au procès. Début janvier, douze activistes du collectif Lausanne Action Climat seront jugés à Lausanne pour un simulacre de partie de tennis dans les locaux de Credit Suisse à Saint-François.

Il y a pratiquement une année jour pour jour, pour dénoncer les investissements du géant bancaire dans les énergies fossiles et leur impact sur l’environnement, les activistes avaient fait irruption dans la succursale déguisés en joueurs de tennis. Une heure et demie durant, sans violence, ils avaient pris la banque pour le central de Wimbledon. Une activité pas choisie au hasard puisqu’il s'agissait de dénoncer le choix de Roger Federer de prêter son image, qui attire la sympathie, à la banque.

Condamnés à une amende totale de 21600 francs, les activistes avaient fait recours, ouvrant la voie à un procès au Tribunal de police. Une échéance qui ne les impressionne pas. «Nous sommes face à une menace d’une ampleur sans précédent. Faire pipi dans sa douche, rajouter trois éoliennes et mettre du quinoa dans sa salade ne permettront pas de la surmonter! Il faut un changement de mentalité majeur. En janvier, ce n'est pas une violation de domicile qui sera jugée. Ce sera le jugement de la jeunesse qui lutte pour sa survie», lance Paul Castelain, 22ans, l’un des jeunes condamnés.

Tour de chauffe

Pour leur défense, les apprentis joueurs de tennis peuvent compter sur des conseils dont rêvent tous les justiciables. Sensibles à la cause, treize avocats parmi lesquels de véritables pointures, dont deux anciens bâtonniers, ont proposé de les défendre gratuitement («24heures» du 18 juillet dernier). «Nous estimons que ces jeunes ont agi en état de nécessité. Ils veulent préserver un bien juridique, la Terre, d’un danger imminent: le réchauffement climatique. Si l’avenir de la planète n’est pas prépondérant, on ignore ce qui pourrait l’être», relève l’ancienne bâtonnière, Me Antonella Cereghetti, à l’heure de la présentation de la stratégie judiciaire de l’armada.

Dans un véritable tour de chauffe de l’audience (publique) à venir, les ténors du barreau ont avancé leurs arguments, rappelant au passage l’urgence climatique, et présenté (une partie) de leurs plaidoiries. Un cours de droit accéléré que Me Christian Bettex, également ancien bâtonnier, ponctuait en exposant l’un des enjeux principaux du procès. «Nous devons défendre cette cause en la transformant. On parle beaucoup de désobéissance civile, mais nous sommes en présence de lanceurs d’alerte qui évoquent un problème global et qui doivent justifier qu’il n’y a pas d’autres moyens de faire passer leur message que leurs actions. Le problème est connu depuis des décennies, notre maison brûle toujours, nous continuons à regarder. Il ne reste que des actions de ce genre. Si ces activistes sont considérés comme des lanceurs d’alerte, ils ne sont pas coupables. Ils ne peuvent donc pas être condamnés.»

Deux procès, un président

En plus de son plan de bataille, la défense a détaillé la liste de tous les témoins qu’elle avait prévu d’appeler à la barre. Des climatologues, l’ancien vice-président du GIEC, des scientifiques, une économiste et un banquier, de quoi promettre de belles passes d’armes. Qui n’aura peut-être pas lieu. «À l’exception de Jacques Dubochet, le président les a tous refusés, argumentant que leur opinion est déjà connue. Mais il laisse entendre qu’il pourrait finalement se laisser convaincre», soupire Me Irène Wettstein. L’exception accordée au Nobel de chimie est une énigme, même pour ces pros du droit.

Détail piquant: le président du tribunal en question statuera, lundi prochain, sur une autre affaire de ce genre qui concerne également Credit Suisse (lire ci-contre). Là aussi, le magistrat a refusé tous les témoins de la défense. Interpellé jeudi après-midi, le tribunal n’a pas donné suite.