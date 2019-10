Le mercure a dépassé les 25 degrés ce weekend

Beaucoup de soleil, des masses d'air subtropical et un peu de vent du sud-ouest ont donné au nord-ouest de la Suisse et aux Grisons des airs de journée estivale. Les températures ont dépassé les 25 degrés par endroits.

Le mercure est monté jusqu'à 26,2 degrés à Delémont et à Coire, a annoncé MeteoNews. Pour le chef-lieu jurassien, c'est un record, il n'a jamais fait aussi chaud aussi tard dans l'année depuis le début des mesures en 1959.

Anticyclone sur la méditérannée

Les températures ont également dépassé la barre des 25 degrés à Fahy (JU, 25,7°) et à Bâle-Binningen (25,6°). Ailleurs, les températures maximales se sont établies entre 22 et 24 degrés au nord des Alpes, à 19 degrés au sud des Alpes.

