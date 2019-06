Islam radical: pas d'expulsion automatique

Winterthour Le Secrétariat d'Etat aux migrations a indiqué avoir renvoyé dans son pays l'imam de la mosquée An'Nur de Winterthour. Plus...

Berne Une enquête a été ouverte le 20 mars par le Ministère public du Jura bernois-Seeland contre l'imam biennois Abu Ramadan pour discrimination raciale. Plus...

Winterthour L'ancien imam de la mosquée An'Nur est accusé d'avoir appelé au meurtre de musulmans non pratiquants en 2016. Il vient d'être arrêté en Allemagne et va être renvoyé en Ethiopie. Plus...