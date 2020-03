Inquiétudes sur l’hygiène dans les take-away

Unia a donné de la voix ce vendredi matin au drive-in du McDonald’s de Crissier. Dès 11h30, une file de voitures a congestionné la file d’attente pour ralentir le rythme des commandes. Le syndicat dénonce les risques que courent à la fois les employés et les clients, pointant le non-respect des mesures d’hygiène pour empêcher les contaminations. Actuellement, la restauration rapide à l'emporter n'est pas concernée par l’ordre de fermeture prononcé par le Conseil fédéral, mais l’inquiétude monte.

«McDonald’s met en danger ses employés et des milliers de personnes», estime Marina, l’une des collaboratrices qui ont alerté leur hiérarchie dans le courant de la semaine sur leurs craintes, sans recevoir de réponse satisfaisante. Selon elle, les premières instructions pour faire face à la pandémie ont été données mardi soir. «On nous a dit de nous laver les mains toutes les dix minutes et de garder une distance d’un mètre entre nous. Avant cela, rien n’avait été anticipé.»

Selon divers témoignages, cette semaine, les employés ont préparé et servi les repas sans porter de masque et le nombre d’employés sur place ne permettait pas de respecter les distances nécessaires. «Mardi, nous étions plus de 20 au restaurant», tonne Marina. Elle s’inquiète également du contact avec les clients venus chercher leur commande en voiture. «Les distances sont minimes et nous ne portons pas de gants. Il n’y a rien de plus contaminé que le cash. L’entreprise nous a suggéré de transvaser l’argent dans un bol et nous craignons de manquer de solution hydro-alcoolique.»

Une demande toujours importante

Pendant ce temps, la demande des clients ne faiblit pas. «Lundi, après l’annonce des mesures du Conseil fédéral, nous avons travaillé à flux tendu pendant plusieurs heures. Désormais, les gens viennent pour acheter 20 hamburgers d’un coup.» Dans ces conditions, le syndicat Unia demande la fermeture pure et simple des drive-in de McDonald's, mais également de tous les fast -foods de ce genre. «Il faut que les activités non essentielles s’arrêtent. Le Happy Meal n’est pas essentiel», déclare le secrétaire syndical Arthur Auderset.

L’action du syndicat s’est soldée par une intervention de la police et le renvoi chez eux de près de la moitié des 15 employés qui étaient au travail. «Vu le nombre de personnes sur place, nous avons pris la décision de renvoyer à la maison 7 collaborateurs pour désamorcer les tensions susceptibles d’apparaître dans une telle situation», indique Béatrice Montserrat, répondante presse de McDonald’s. Une fermeture des drive-in ne semble toutefois pas à l’ordre du jour. «Étant donné que nous suivons à la lettre les directives du Conseil fédéral, nous sommes surpris par la démarche de Unia Vaud», juge la communicante à cet égard.

Pouly ferme

Il n’y a pas que sur McDonald que la pression augmente. Ce vendredi, Aimé Pouly SA a annoncé la fermeture de l’ensemble de leurs 35 boulangeries en Suisse romande dès 14h. «Malheureusement, il nous est aujourd’hui difficile de garantir votre sécurité et celle de notre personnel au regard des connaissances actuelles sur la transmission du Covid-19», indique l’entreprise dans un communiqué. Contacté, son directeur, Philippe Labhard, précise que tous les employés sont munis de gants, de masques et de solution désinfectante et que ces fournitures ne manquent pas: «La propagation du virus est devenue exponentielle et nous avons pris connaissance des dernières études qui montrent quelle est la période de survie du virus dans l’air. C’est ce qui nous a amenés à cette décision.» Environ 180 employés sont concernés, dans les 35 boulangeries en Suisse romande. L’entreprise indique qu’elle continuera de garantir leurs salaires.

Pour le président de GastroVaud, Gilles Meystre, le respect des mesures sanitaires dans les take-away pose aussi question. «Nous recommandons de servir les clients à l’extérieur et de maintenir 2 mètres de distance idéalement. Chacun tente de respecter au mieux les consignes du gouvernement, mais je comprends que les enseignes soient désemparées.» Alors qu’il avait lui-même appelé à la fermeture des restaurants il y a quelques jours, il estime que la mesure doit être étendue. «Les take-away n’arrivent pas à les respecter, ils devraient fermer. Il ne faut pas qu’ils puissent être accusés de propager le virus.»