L'initiative pour freiner les coûts de la santé déposée

Le PDC a déposé mardi à la Chancellerie fédérale son initiative «Baisser les primes - pour un frein aux coûts de la santé». Le parti a récolté 119'000 signatures.

«Notre initiative répond de manière concrète à la plus grande préoccupation de la population suisse», selon le conseiller national Stefan Müller-Altermatt (PDC/SO), cité dans le communiqué. «Le PDC agit. Nous sommes les seuls au centre et à droite à nous attaquer sérieusement à l'explosion des coûts de la santé», ajoute Benjamin Roduit (PDC/VS).

L'initiative exige que la Confédération et les cantons prennent des mesures incitatives contraignantes lorsque le coût des soins augmente trop fortement par rapport à l'évolution des salaires. Si la croissance est plus forte que les salaires, la Confédération, les cantons, les assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations doivent mettre en oeuvre des mesures pour baisser ces coûts. (ats/nxp)