Incendies: voyageurs suisses en sécurité

Aucun touriste suisse ne semble menacé par les incendies qui ravagent actuellement l'Australie. Les voyagistes ont eu suffisamment de temps pour proposer des itinéraires alternatifs si leurs clients en avaient besoin.

Hotelplan Suisse aurait normalement eu une cinquantaine de clients dans les zones touchées par les incendies, a expliqué sa responsable de la communication, Bianca Gähweiler, jeudi. L'entreprise a contacté très tôt les voyageurs concernés pour leur proposer des solutions alternatives. Les itinéraires ont ensuite été adaptés.

Suivi attentif

Globetrotter Travel compte actuellement un millier de clients en Australie. Selon son directeur Dany Gehrig, la société suit attentivement la situation sur place depuis le mois d'octobre. La plupart des clients voyagent en camping-car ou avec des voitures de location. A sa connaissance, aucun voyage n'a été interrompu.

Une grande partie de l'Australie reste accessible sans restriction. Markus Flick, porte-parole de Kuoni, n'a connaissance d'aucune annulation de voyage et ne s'attend pas non plus à une baisse des réservations. Kuoni n'a pas de clients à Mallacoota, une ville touchée par les incendies, située à environ 500 km de Melbourne comme de Sydney.

Recommandations du DFAE

Sur son site, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) recommande aux personnes intéressées de se renseigner sur la faisabilité de leur voyage avant de se rendre dans les régions concernées. Le DFAE leur conseille encore une fois sur place de suivre les instructions des autorités locales et d'écouter les médias. (ats/nxp)