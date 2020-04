Un incendie prend dans un bâtiment

Mardi, vers 8h50, la police a été informée qu’un incendie avait éclaté à la Wislerenweg, à Büren an der Aare (BE). Immédiatement dépêchés sur les lieux, les forces d’interventions ont constaté un fort dégagement de fumée et des flammes à l’entrée du bâtiment. Les pompierse ont rapidement pu maîtriser les flammes et éteindre le sinistre, selon un communiqué de la police cantonale bernoise. Personne ne se trouvait à l’intérieur du bâtiment au moment de l’incendie. Une équipe d’ambulanciers a été appelée sur les lieux à titre préventif. Elle est restée pendant toute la durée de l’intervention. Personne n’a été blessé.

Büren an der Aare: Brand mit starker Rauchentwicklunghttps://t.co/MK1sMxKB81 — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) April 7, 2020

Route bouclée

En raison de goudron sur le toit, les pompiers ont dû déblayer, afin de trouver d'éventuels résidus de braises. La propriété a été ventilée en raison de l’important dégagement de fumée. La Wieslerenweg a dû être fermée pendant plusieurs heures pour les travaux liés à l’incendie.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour clarifier les circonstances de l’incendie, ainsi que le montant des dégâts. (comm/nxp)