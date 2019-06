«Il faut réhumaniser les transports publics»

En dates

1919 Fondation le 30 novembre de la Fédération suisse des cheminots, conséquence de la grève générale de 1918.



1931 Adoption du Statut des fonctionnaires. Les conditions d'engagement des cheminots sont clarifiées et uniformisées. Le Statut apporte également une sécurité quant aux adaptations salariales.



1971 Le SEV milite en faveur du droit de vote des femmes.



1991 Les deux premières femmes conductrices de train entrent aux CFF, peu après la grève des femmes.



1993 Naissance du "contrat social" entre les CFF et le SEV qui garantit aux employés le maintien des droits acquis et les protège des licenciements collectifs.



2001 La Convention collective de travail des CFF entre en vigueur. À ce jour, 70 entreprises des 100 où est représenté le SEV en possèdent une.