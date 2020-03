Les humoristes suisses font de la prévention

Ils aiment en rire, du coronavirus. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne le prennent pas au sérieux. Et pour que les choses soient dites sans ambiguïté, cinq humoristes romands s'unissent ce mardi pour délivrer un message de prévention sur l'épidémie. Marina Rollman Thomas Wiesel, Yoann Provenzano, le Grand JD et Yann Marguet rappellent dans une vidéo commune les consignes à suivre pour éviter de propager davantage le virus.

A l'origine de la démarche, Thomas Wiesel nous confie que l'idée est née d'une discussion avec le dessinateur Patrick Chapatte, lui-même en contact avec le professeur Didier Pittet des Hôpitaux Universitaires Genevois pour trouver un moyen de toucher les jeunes. «Quand on voit ce qu'il se passe en Italie, on se dit que la situation est grave. Et même si je n'ai pas l'impression d'avoir été trop loin dans mes blagues sur le sujet, c'était important de rappeler que d'en rire ça ne revient pas à dire que la situation n'est pas grave. Du coup, j'ai appelé les copains et on a monté ça dans la journée.»

Le message y est, l'humour aussi. «Il fallait superposer cela aux messages de prévention en restant nous-mêmes. Ca n'aurait pas eu de sens d'être sinistres», ajoute l'humoriste. Lui-même en profite pour rappeler qu'il n'appliquait pas toujours les consignes de prévention. «Alors que personne ne m'en veuille de ne pas lui taper la main et de lui faire plutôt un signe de coude à la fin d'un spectacle», prévient-il.